普京嘲讽美盟国被强征关税：对俄制裁者终尝到滋味

外媒称，俄罗斯总统普京7日表示，他认为其他国家误将俄罗斯视为威胁，如果他们能认识到西方对俄实施的经济制裁并不符合他们的利益，这种错误观念就会消失。
据美联社6月7日报道，普京说：“当我们的伙伴们确信，他们所使用的手段是无效、适得其反且对大家都有害的时候，这种压力就会消失了。”
报道称，这场对全国电视直播的年度电话连线节目充分展现了普京的耐力，节目持续数小时，普京在节目中承诺将进行范围广泛的努力，其目标是让俄罗斯经济发展成为世界前五大经济体之一。
普京还说，美国针对其长期盟友的钢铝产品关税是不正当的制裁措施。他说，那些因克里米亚问题对俄施加制裁的国家现在要亲身体验这种滋味了。
他呼吁建立一个欧洲安全新体系，他指责美国“试图打乱战略均势”，并称这将促使其他国家联合制定一个欧洲安全新体系。
普京在节目中称，有人说克里姆林宫可能对2016年美国总统选举进行了干涉以支持特朗普，这是一个“笑话”。
当被问及他最近听到的最佳笑话是什么时，普京说，是他在德国媒体上看到的关于特朗普“把欧洲推入普京怀中”的内容。普京还重提关于俄罗斯干涉美国大选的报道，声称如果这两种说法被结合在一起，将非常“好笑”。他说，这两种说法“完全是胡说八道，只能称之为一个笑话”。
另据路透社6月7日报道，俄罗斯总统普京7日在年度电话连线活动中说，他多年前就对欧洲国家警告过美国会将自己的规则强加于别国的风险，现在它们正为忽视他的话付出代价。
普京将美国对盟友国家加征关税与制裁相联系。他说：“我们的伙伴似乎认为这种限制与制裁的政治永远不会影响它们，但现在我们看到这发生了。”他说，对于他的警告，“没人做任何事防止这一切发生，你们也受到伤害了”。
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