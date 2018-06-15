俄罗斯人选出对俄最不友好国家：美国居首 英国首次列前三

俄媒称，在列瓦达中心日前进行的民调中，俄罗斯人点名了他们认为最敌视俄罗斯的国家。





英国今年首次位列对俄不友好国家榜单的第三名。中国则继续稳居对俄最友好国家榜单的前列。专家认为，这反映出俄罗斯人对近期国际局势的态度：很多民众注意到英国当局驱逐俄外交官，将中国视为伙伴。





据俄罗斯《消息报》网站 6 月 14 日报道，此次民调显示，认为美国是最仇视俄国家的受访者从 2017 年的 69% 增至现在的 78% 。 49% 的民众在该问题上选择了乌克兰。认为英国对俄不友好的人占 38% ，比 2017 年（ 15% ）增加了一倍还多。





在俄民众心中对俄不友好国家还有拉脱维亚（ 26% ）、波兰（ 24% ）、立陶宛（ 23% ）等。对德国的观感有所好转：去年选它的受访者占 24% ，今年下降到 17% 。





列瓦达中心专家卡林娜 · 皮皮娅指出，英国首次超过波罗的海国家，进入对俄最不友好国家榜单的前三名。该结果明显受到英国大规模驱逐俄外交官举动和英俄之间关系尖锐化的影响。





报道称，俄民众依旧认为，俄罗斯的主要盟友是白俄罗斯（ 49% ）。紧随其后的亲密盟友是中国（ 40% ）和哈萨克斯坦（ 32% ）。跟 2017 年相比，叙利亚（从 15% 增至 21% ）和印度（从 14% 增至 19% ）得票率上升。





皮皮娅说： “ 中国作为俄罗斯主要盟友之一的形象已经稳固，被俄民众视为伙伴。 ”





她认为，早些时候部分俄民众曾将特朗普视为 “ 亲俄 ” 的美国总统，由此对美国的负面态度得到抑制，但后来特朗普的表现众所周知。





俄政治社会学研究所所长维亚切斯拉夫 · 斯米尔诺夫指出，西方不断诋毁俄罗斯，俄民众对此心知肚明。同时，俄罗斯人也注意到，国家与白俄罗斯和哈萨克斯坦继续保持友好关系，与印度和中国继续推进从苏联时代已经开始的合作。





报道称，美国、乌克兰、英国和波罗的海国家处在同一个舆论空间内。新国家国际研究所所长阿列克谢 · 马丁诺夫认为，上述舆论空间的媒体推行反俄论调，在报道斯克里帕尔中毒案、叙利亚化武事件和俄罗斯黑客攻击等问题时颠倒黑白。





马丁诺夫提示说： “ 俄罗斯人知道，那不过是信息战、宣传战。俄政府已经揭露了其本质，指出上述报道无凭无据、与事实不符。而中国致力于与俄罗斯发展关系：两国领导人经常会晤，双方商定扩大在军事科技、创新和经济领域的双边合作。 ”





列瓦达中心于

5

月

24

日至

30

日进行此次民调。受访者包括来自俄罗斯

52

个联邦主体

136

个居民点的

1600

位民众。社会学家们分赴受访者家中进行调查。

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