台军情高层将现人事大变动 宣称继任者要让大陆“摸不透”

台媒称，在大陆机舰频繁绕台，两岸军事敏感之际，台当局军中与情治系统相关四个单位负责人，下半年都将异动，引起关注。





据台湾《中国时报》 6 月 14 日报道，台当局军情局长刘德良中将因 60 岁届龄，将于本月底退役，继任人选尚在作业中。台当局四大军情系统的宪兵指挥官许昌中将于 9 月届龄，台当局防务机构政战局长闻振国中将则在 11 月届龄，电展室主任刘德金中将亦可望升任 8 军团指挥官要职。





台当局军方官员透露，由于军情局近年来 “ 颇有绩效 ” ，大陆国安单位亦掌握刘德良将于 6 月交棒，非常关注新任军情局长人选。军方官员说，新任局长人选目前还未定案，台军参谋总长李喜明上将前天找一位资深情报官员，共提出五位局长考虑人选，包括四位中将与一位少将，逐一征询。





报道称，据了解，这位资深情报官员并未提出最后建议，仅强调让大陆感觉愈陌生，愈不了解者，才是最适任的局长，军情局长个性不宜过于张狂，也不宜过于自信，必须是一位极低调，令大陆摸不透的人。





据透露，在李喜明咨询的人选中，有四位中将和一位情治单位少将，没有女性。据情治界分析，军情局长是现役中将接任的可能性较大，以往多由台当局防务机构指派，没有直接调任的前例。





报道称，即将卸任的刘德良，将安排到退辅会事业单位远荣公司任职。刘德良担任军情局长共 3 年 10 个月，任内对大陆军事动态情报的掌握 “ 有建树 ” ，曾获两枚通用奖章，两枚军种奖章与 100 点的绩效，依 9 点换算一个大功计算，是台军中近年少有的重大奖励。据透露，台当局高层对刘德良的表现颇为称许，日后可望另有重用。





另据台湾《联合报》 6 月 14 日报道，台当局防务机构军情局长刘德良中将 60 岁届龄，将于本月底退伍，继任人选截至目前仍在作业中。宪兵指挥官许昌中将，将于 9 月届龄；台当局防务机构政战局长闻振国中将则将在 11 月届龄，电展室主任刘德金中将则可望调职。在大陆机舰频繁实施绕台之际，台军四大军情首长面临异动。





报道称，刘德良担任军情局长任内，除完成局本部队史馆的整建，对大陆军事动态掌握 “ 建树尤多 ” 。官员透露，军情局曾因单一建案，获得两枚通用奖章、两枚军种奖章与 100 点的绩效， 9 点就可记一大功，是台军方少见的重大奖励。





报道还称，新任军情局长目前尚未决定，台军参谋总长李喜明日前征询资深情报官员，计提出五位军情局长考虑人选，包括四名中将一名少将。资深官员建议，军情局长 “ 人品比能力重要 ” ，个性必须均衡，不宜张狂，不能过于自信，必须是低调，让大陆摸不透者。





报道称，刘德良退伍后，军方安排他到退辅会事业单位远荣公司担任总经理，刘德良已取得经理人必须具备的商业专长证照；而军情局长赴陆管制时间长达

10

年，过去在管制期后赴陆的军情局长，只有丁渝洲。据了解，刘德良退伍后拟终身不赴陆。

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