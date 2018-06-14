韩国地选结果轮廓初现 文在寅所在党派大获全胜

韩国第七届地方议员和地方政府各级领导选举（地选） 13 日在韩国全国范围内进行，根据初步开票结果，在 17 个市道广域行政区首长竞选中，执政党共同民主党取得压倒性胜利。

据韩联社报道，韩国中央选举管理委员会统计，截至当地时间 13 日晚 10 点 30 分，共同民主党候选人在 13 个市道保持绝对优势，第一大在野党自由韩国党候选人只在 2 处领先。这是韩国自 1995 年实施地方选举民选制度以来，民主党取得的历史上最大胜利。

在野党自由韩国党代表洪准杓 13 日通过社交媒体表示： “ 所有责任由我承担 ” 。韩联社称，洪准杓此话暗示如果本次地方选举惨败，将会承担责任并辞职。自去年总统大选败给文在寅后，洪准杓一直在同文在寅政府角力。此前，由于在野党的强烈抵制，文在寅政府提交的宪法修正案在最后时刻未获国会通过。

本届韩国地方选举是去年总统换届以来，首次在全国范围内进行的选举，被认为是文在寅政府治国理政的一次 “ 期中考试 ” 。选举结果反映出选民对文在寅政府施政表现的评价，而获得选民支持将让文在寅在施政和改革工作中获得更大动力。

据报道，若民主党目前的领先势头持续到开票结束，将是 1998 年以来执政党首次在地选中获胜，也将改写 2006 年由大国家党（新世界党的前身）创下的赢得 12 个广域行政区和 155 个基层单位的最好成绩。

据悉，本届地方选举将产生韩国 17 个广域行政区首长、教育监以及 226 名基层行政区首长、 824 名广域选区议员、 2927 名基层选区议员、 5 名教育议员（济州）等 4016 人，选举结果将影响地方权力布局。

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