两名女子在车内接吻 被Uber司机赶下车

两名女子称因在车内接吻，她们被 Uber 司机赶下车。纽约市出租车与轿车委员会调查事情原委后已暂时吊销该名司机的驾照。

现年 26 岁的亚历克斯·约维内与现年 24 岁的埃玛·皮赫尔现居于曼哈顿，在交往两年后搬到一起住。事发当日是星期六，她们在布鲁克林的酒吧为朋友庆祝完生日后一起回到曼哈顿家中。约维内称她和女友坐在后座的两端，中间隔着一个空位，双方只是在交谈中俯身轻吻了对方。 “ 这就是事情的全部了。 ” 约维内告诉记者。

Uber 在官方网站上发布的指引称 “ 不许在车内调情或发生身体接触，也不许与司机或乘客发生任何形式的性举止。 ”

但约维内与皮赫尔都表示她们只是轻吻了一次，也没有任何不合适的爱抚。

约维内说 :“ 我们明白在车里亲热会让旁人觉得不舒服，但我们并没有做出不合适的举动。 ”

她们回忆称，轻吻对方几分钟后，司机把车停靠在路边并拉开后座门要求她们下车。约维内在脸书的个人主页上贴了一段视频，她问司机： “ 发生什么了？ ” 司机说 “ （你们亲吻）是不合法的。你们不能这么做。 ” 女子： “ 亲吻不违法。 ” 司机： “ 不，这是违法的，你们不能在车里这么做，这不尊重人。 ”

据纽约市出租车与轿车委员会披露，该名司机名为穆罕穆德·普塔里。他在 Uber 上的评分为 4.67 ，得到乘客的许多好评。美国有线电视新闻网的记者曾多次尝试联系他但并未成功。

纽约市出租车与轿车委员会的发言人普塔里从 2014 年开始执业，此次事件后他的驾照被暂时吊销了，在与《纽约每日新闻》的采访中，他说这对情侣的举止令他觉得不舒服，不仅仅是亲吻，她们大声功放视频，其中一个女生还把脚踩在座位上。 “ 这是我自己的车，她们的举止令我觉得很不适。 ” ，随即，他要求这对情侣下车。

约维内对此回应称她们并无任何不恰当举止。

司机和情侣均将此事件报告给了 Uber ， Uber 给该情侣返款 15 美元。

纽约市出租车与轿车委员会在看到新闻报道后及时联系了当事人，并表示在纽约市内任何形式的歧视性行为都不能被容忍。 Uber 方面也表示在调查事情的原委后吊销了该司机在 Uber 软件上的资格。 Uber 的 CEO 达拉·科斯罗萨西在接受采访时表示， “ 这是一个开放的社会， Uber 对于所有人来说也是一个开放的平台。我们会尽力避免类似的情况再次发生。 ”

该对情侣表示这次事件也改变了她俩的观念，她们决定改变过去十分低调的生活方式，并计划参与 6 月 24 日纽约市内的同性恋游行活动。 “ 我们将会更勇于发声，更愿意为我们这个群体奉献，也更敢于争取我们应得的权益。 ”

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