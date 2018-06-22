十年后人类有望治愈感冒

美媒称，感冒实际上是个泛称，是指各种病毒感染引起的嗓子疼、头疼、咳嗽和流鼻涕。

据美国石英财经网站 6 月 19 日报道，最常见的感冒就是鼻病毒感染，大约占所有感染案例的 50% 。通常儿童每年要感染 8 到 12 次，成年人可能感染两到三次。人们视为引起感冒的其他病毒还包括腺病毒、呼吸道合胞病毒和流感病毒。但是，对于这个领域的大多数科学家而言，战胜鼻病毒是头号挑战。





报道称，鼻病毒并非只是一种微生物。目前已发现有 160 多种不同的病毒株系，很难用一种疫苗或抗病毒药物预防所有株系。





报道称，全球有多支团队正在努力寻找其他治疗方法。伦敦帝国理工学院最近发现了一种可能有效的、令人兴奋的办法：一种靶向被病毒感染的细胞酶（ NMT1 和 NMT2 ）的合成化合物，该化合物可以防止 NMT1 和 NMT2 参与病毒复制。另一支加拿大团队正在研究能够抑制另一种人体酶（ PI4KB ）的化合物，病毒复制也需要这种酶。





美国的几支团队以及英格兰南部的珀布赖特研究所则在寻找不同的方法。它们试图利用特殊抗体中止感染，该抗体被称为中和抗体，可抑制病毒内的不同蛋白。





报道称，爱丁堡龙比亚大学免疫学和感染学副教授彼得 · 巴洛所在的研究团队试图从另一个角度解决这个问题。该团队正在探究一类叫做宿主防御肽或抗菌肽的分子，它们是人体对抗病毒的前沿免疫应答的重要部分。除了人类，很多其他哺乳动物、植物和昆虫体内也有这种分子。





巴洛称，他们很难给这些研究的进展定一个时间表，但是很可能需要五到十年才能研究出一种切实可行的治疗办法。

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