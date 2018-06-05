文在寅正积极推动美朝韩在新加坡发表“终战宣言”

韩媒称，华盛顿和新加坡高层知情人士2日透露，韩国总统文在寅正积极促成前往举行朝美首脑会谈的新加坡并与美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩一起发表半岛终战宣言的方案。
据韩国《中央日报》网站6月4日报道，这位知情人士说，“文总统准备在6月12日朝美首脑会谈当日或者13日与朝美首脑一起发表终战宣言”，“如果没有突发事件，三国应当可以一起发表‘新加坡终战宣言’”，“新加坡已经开始为接待文在寅总统进行准备”。
另一位知情人士表示，“虽然预计朝美首脑会谈将就无核化和体制保障方案达成基本协议，但这次朝美首脑会谈中最引人注目的可能会是韩朝美一同发布的终战宣言”。在此之前，特朗普6月1日表示“会在美朝首脑会谈之前讨论这个问题”，暗示可能会在新加坡发表终战宣言。
报道称，青瓦台高层相关人士称，“文总统是否参与新加坡会谈发表终战宣言目前还不确定”，“还需要进一步确认美国和朝鲜的意思”。
另据韩联社6月4日报道，一名韩国官员4日说，韩国仍在观察美朝谈判，以决定文在寅总统是否应飞赴新加坡与特朗普和金正恩一道宣布结束朝鲜战争。
报道称，特朗普上周与朝鲜高官金英哲会晤后说，6月12日与朝鲜领导人的会谈可能包括正式结束朝鲜战争，这让文在寅前往新加坡的可能性变大了。
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