斯诺登事件对美冲击远未结束 机密文件仍在传出

美媒称，美国国家安全局承包商爱德华·斯诺登五年前把美国政府全球监视的丑闻公开出来，但情报机构的负责人抱怨说，他披露的机密文件仍在逐渐传出。
据美联社6月3日报道，这包括最近报道的美国的亲密盟友日本进行大规模监视的计划，以及美国国家安全局如何针对比特币用户来收集应对毒品和洗钱的情报。了解斯诺登文件的美国“截击”网站发表了关于这两方面的报道。美国最高反谍报活动官员说，媒体只公布了34岁的斯诺登所窃取机密文件的约1%，“因此，我们认为，这一问题不会很快结束”。斯诺登现流亡在俄罗斯。
报道称，美国国家反谍报中心主任比尔·埃瓦尼纳在最近的一个大会上说：“自2013年斯诺登离开以来，全球有成千上万篇文章含有被泄露的敏感内容。”
2013年6月5日，英国《卫报》首次发表了基于斯诺登泄密的文章。文章称，一个秘密的法庭命令使得美国政府可以分享威瑞森电信公司数百万美国人的通话记录。后来包括美国《华盛顿邮报》在内的报道披露了其他的窃听活动，以及美国和英国的间谍机构如何通过全球性电话和因特网传输电缆获取信息。
斯诺登的保护者坚称，美国政府多年来一直在夸大他的披露所造成的破坏。“截击”网站的共同创始人、前《卫报》记者格伦·格林沃尔德说，有“成千上万的文件”记者选择不公开，因为它们会损害人们的声誉或者隐私权，或者是因为它将暴露“合法监视计划”。
格林沃尔德说：“自全球报纸开始报道斯诺登档案以来已经过去近5年了，国家安全局对它所造成的破坏发表了各种尖锐和轻率的言论，但没有任何证据显示，有人的生命面临威胁，更不用说受到伤害了。”
报道称，美国情报官员说，他们仍在评估斯诺登泄密所造成的损失，情报机构即将完成第七次对这一破坏的秘密评估。
反谍报中心的发言人乔尔·梅尔斯塔特说，美国五个情报机构都对最新的破坏评估有所贡献，评估本身就是高度机密。梅尔斯塔特说，破坏是通过政府为保护国家安全而保密的五类信息来查对的。
据梅尔斯塔特说，斯诺登泄密的文件使得全球的美国人员和设施面临危险，破坏了情报收集工作，暴露了用来收集情报的工具，破坏了美国的海外伙伴关系以及暴露了美国的情报活动、能力和工作重点。
“每多披露一些，破坏就更深一层——会为我们的对手所掌握的内容提供更多细节。”梅尔斯塔特说。
美国科学家联合会的解密专家史蒂文·阿夫特古德说，他认为情报机构仍在继续对斯诺登造成的破坏进行评估，因为泄密对外国目标的现实意义需要时间来了解清楚。但是，他说，斯诺登对美国海外情报伙伴造成的破坏在2013年开始披露后就立刻能够感受到。
报道称，莫斯科扛住了美国压力，没有引渡斯诺登——他在美国将面临长达30年的监禁。斯诺登在流亡期间，经常在网上发表公开讲话，也在积极开发可供记者使用、探明自己是否受到监视的工具。
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