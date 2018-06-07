欧盟计划7月起对美国部分商品加征进口关税

英媒称，欧盟预计将自7月起对美国部分商品加征进口关税，这令两方贸易争端更加升温，此前美国对欧盟钢铁课征进口关税，涉及商品价值达64亿欧元。
据路透社6月6日报道，对于欧盟执委会打算对高达28亿欧元（约合211亿元人民币）美国商品课征25%关税以回应美方的举动，欧盟成员国普遍表示支持。
“执委会预计在6月底以前与成员国共同就相关程序作出定论，因此将自7月起适用新的关税，”欧盟执委塞夫科维奇6日在记者会中表示。他和其他执委此前赞同美国进口商品课税计划。
报道称，名列课税清单的美国商品包括：橙汁、波本酒、牛仔裤、摩托车及各式钢铁产品。这项计划同时包括，倘若世界贸易组织（WTO）裁定美方措施不合法，则欧盟将于2021年3月或更早以前，进一步对金额达36亿欧元的美国商品课征10-50%不等的进口关税。
报道称，美国总统特朗普6月1日取消对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝进口关税豁免后，这几个盟友全都做出回应。
欧盟执委会1日在世界贸易组织（WTO）针对美国关税提出法律挑战，其亦正在评估是否有必要采取举措来防止欧洲钢铝进口激增，因非欧盟出口商把原先销往美国的产品改销其他地方。欧盟贸易执委玛姆斯托姆4日表示，尽管全面调查将花九个月，但欧盟可能最早在7月就采取初步措施，以保护其钢铝行业。
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