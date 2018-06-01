朝美高层赴新加坡讨论“特金会”后勤事务 或选址新酒店

外媒称，在一个度假小岛上，朝鲜最高领导人金正恩的高级助手5月30日会见了美国高官，筹划十年来最受关注的外交事件之一。这次在新加坡的会谈仅是讨论后勤事务，但却是在秘密的氛围中举行。
据美国《华盛顿邮报》网站5月30日报道，5月30日下午，两支团队在圣淘沙岛上的奢华酒店嘉佩乐酒店会晤。酒店禁止记者进入。
另据日本广播协会网站5月31日报道，为筹备史上首次美朝首脑会谈，朝鲜国务委员会部长金昌善5月28日抵达新加坡。
据称，金昌善30日造访新加坡外交部，分析认为，金昌善就会谈一事与新加坡政府进行了具体沟通。
报道称，其后，朝方车辆抵达美国政府先遣队下榻的酒店。日本广播协会网站的采访小组确认金昌善乘坐一辆高尔夫球车，美方负责协调总统具体工作安排的白宫办公厅副主任哈金乘坐另一辆高尔夫球车，双方查看了酒店各处。
报道还称，朝鲜一行在酒店逗留了约4个半小时，其后返回下榻酒店。据观察，美朝双方考察了该酒店是否适合作为会谈场所或下榻场所。
此外据韩联社5月30日报道，朝鲜国务委员会部长金昌善同美国白宫办公厅副主任哈金30日继续在新加坡举行朝美首脑会谈筹备工作磋商会议，就会谈地点和具体日程等问题进行全面磋商。
据悉，双方28日起在美方下榻的嘉佩乐酒店进行协商。消息人士表示，目前朝美协商仍在继续。当晚7时许有记者看到金昌善乘坐的车辆从嘉佩乐酒店驶出，返回朝方入住的富丽敦酒店。
由此有分析预测，“金特会”有可能在坐落于圣淘沙岛的嘉佩乐酒店举行，截至朝美举行首脑会谈的6月12日为止，该酒店均呈无法预约状态。
报道称，在此之前，朝美双方当天上午还同新加坡外交部门进行了沟通。新加坡当地媒体人士对本周内朝美进行多次磋商后或就“金特会”最终举办地发布结果表示关注。
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