美报告称中国大力提供对外援助 全球影响力超印日

港媒称，根据美国研究人员的一份报告，中国大规模的对外援助计划令其在全球范围内的影响力超过日本和印度，并缩小了与世界最大捐助国美国之间的差距。
据香港《南华早报》网站5月31日报道，这份于31日发表的报告称，自总部在美国的援助行动调查追踪机构上次于2014年对有影响力的全球外国援助捐赠者进行调查以来，中国的排名从第29位（共33个）升至第21位（共35个）。
与此同时，在对外援助产生的影响力方面，这个世界第二大经济体超过了日本（第25位）和印度（第24位）。
据援助行动调查追踪机构称，中国的全球影响力得到了“一带一路”倡议以及中国主导的亚洲基础设施投资银行的推动。
报道称，尽管中国落后于美国，但随着美国总统唐纳德·特朗普大幅削减对外援助，中国正在缩小与美国之间的差距。
2017年10月，特朗普将美国的外交和对外援助削减了28%。
援助行动调查追踪机构政策分析主管、这份新报告的首席研究员萨曼莎·卡斯特说：“现在说美国将失去影响力为时尚早。”
“这始终是一种相对而言的，也取决于其他捐赠国是否会做得更多或做得更少。”
报道称，这一排名是在中国3月宣布成立国际发展合作署来监督其对外援助项目后得出的。
卡斯特说，该机构的计划指明中国对外援助政策的扩大和专业化，这意味着中国可能会继续扩大其影响力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost