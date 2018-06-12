怼完加拿大炮轰北约欧盟！英媒：特朗普对盟友的怒火还没消

英媒称，继周末七国集团（G7）峰会出现严重分歧之后，美国总统特朗普6月11日连珠炮般地发表一系列“推文”，发泄对北约盟友、欧盟和加拿大总理特鲁多的愤怒。
据路透社6月11日报道，特朗普提早离开在加拿大举行的G7峰会，他发表声明退出峰会的联合公报，将美国与主要盟友之间在贸易争端问题上达成的脆弱共识击得粉碎。
“如果贸易不能互惠，那公平贸易现在应该改叫愚蠢贸易，”特朗普称。他目前身在新加坡。
特朗普“推文”称，“抱歉，我们无法再让我们的朋友或敌人，在贸易上占我们的便宜。我们必须以美国工人为优先！”
报道称，联合公报似乎掩饰了G7峰会非比寻常的分歧，称美国、加拿大、英国、法国、意大利、德国和日本的领导人一致认同“自由、公平以及互惠贸易”的必要性，以及打击保护主义的重要性。
“我们努力减少关税壁垒、非关税壁垒及补贴措施，”声明称。
报道称，特朗普一心对贸易伙伴摆出强硬姿态以及致力于解决朝鲜核问题，这是否会影响11月国会选举，目前仍不明朗。
报道认为，特朗普6月11日对NATO（北大西洋公约组织）盟友、欧盟及加拿大的猛烈抨击，似乎是为了迎合那些支持其“美国优先”政策主张的选民。
“8000亿美元贸易逆差对美国人民不公平！”他称。“身为美国总统，我为何要容许其他国家像几十年来那样继续得到巨大贸易顺差，而我们的农民、工人、纳税人要付出这么巨大又不公平的代价？”
报道称，特朗普还抨击NATO盟国，称他们为维持这个联盟的付出比美国要少得多。
“美国支付NATO几乎所有的费用——保护的许多国家正是那些在贸易方面从我们身上揩油的国家（他们只支付一小部分费用——好笑！），”他在“推特”上表示，“欧盟有1510亿美元顺差——应该支付更多的军费！”
“德国支付给NATO的费用相当于其GDP的1%（缓慢地），而我们支付的钱相当于GDP的4%，比例高得多。有人认为这样合理吗？”
“我们保护欧洲（这很好），造成巨大的财务损失，然后在贸易方面遭受不公平的打击。改变即将到来！”
报道指出，通过命令他的代表拒签公报，特朗普似乎是在强调他常说的目标：不管是退出全球气候协议还是伊朗核协议，抑或是威胁要废除北美自由贸易协定（NAFTA），目的在于打破现状。
报道称，6月11日，特朗普还再度抨击主持此次G7峰会的加拿大总理特鲁多。
“特鲁多装做很受伤的样子！”特朗普在最新“推文”中说。他9日称特鲁多“非常不诚实和软弱”。
报道称，特鲁多在G7峰会后到魁北克市出席非G7领导人双边会议，他抵达魁北克市时未发表评论。
报道称，但欧洲一些领导人给予特鲁多直接的私人支持。英国政府一名高层消息人士表示，英国首相特雷莎·梅“完全支持”特鲁多和他的领导。
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