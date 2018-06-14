美联储今年第二次加息 年内或再加息两次

英媒称，美国联邦储备委员会（美联储） 6 月 13 日决议加息，虽在普遍预料之内，但仍具有里程碑意义，这标志着美联储退出为抗击 2007-2009 年金融危机和经济衰退而采取的政策。





据路透社 6 月 14 日报道，美联储 6 月 13 日将指标隔夜借贷利率目标区间上调 25 个基点，至 1.75%-2.00% ，并放弃了 “ 在一段时间内 ” 保持利率在足够低的水平，以提振经济的承诺。美联储还暗示，至少到 2020 年，将容忍通胀高于目标水平。





美联储主席鲍威尔在记者会上表示： “ 经济表现非常好 ” 。美国联邦公开市场委员会此前结束为期两天的政策会议，并发表无异议通过的政策声明。





“ 多数求职者找到了工作。失业和通胀率都很低 …… 整体增长前景仍然向好。 ”





他还表示，随着美联储接近失业及通胀目标大抵达成、经济能抵住利率上升、通胀无窜升迹象的甜蜜点，持续稳步升息将有助于经济扩张。





报道称，自 2015 年底以来，美联储已加息七次；因经济持续扩张，就业强劲增长，使之前政策声明中的措辞变得不合时宜。





报道还称，决策者 6 月 13 日亦发布的最新经济预测显示，未来数月升息的步伐将会略微加快，预计到今年年底，将会再加息两次，之前的预期为再加息一次。





他们预计，明年将再升息三次，与 3 月的预期一致。





“ 目前，美联储逐步升息，缓慢缩减资产负债表规模的路径看似已牢牢确立。美国通胀或更广泛的美国经济轨迹可能需要大幅改变，才可能促使 FOMC 改变当前的路径， ”Fisher Investments 研究部高级副总裁 Aaron Anderson 表示。





报道称，政策决定公布后，美国公债收益率攀升；美股小跌，终场收低。美元指数削减部分跌幅，但仍下跌。





报道称，美联储决策者现预计今年国内生产总值（ GDP ）将增长 2.8% ，略高于之前的预期，明年增幅料将放缓为 2.4% ；通胀今年料触及 2.1% ，并会保持在该水平直到 2020 年。





报道指出，今年美国失业率料将降至 3.6% ，美联储 3 月时的预估为 3.8% 。目前失业率处在 18 年低点 3.8% 。





“ 就业市场继续增强 …… 经济活动一直在以稳健步伐增长， ” 美联储在声明中称。 “ 家庭支出回升，企业固定投资继续强劲增长。 ”





报道还称，尽管经通胀调整后，利率目前基本处于正值区域，美联储对货币政策的表述仍为 “ 宽松 ” ，随着经济连续第十个年头保持增长，可能有必要逐步升息。





报道指出，美联储的长期利率预估保持不变，料将在 2020 年触及 3.4% 的峰值，长远来看将回落至 2.9% 的水平。





报道还称，美联储的政策声明未提及就特朗普政府贸易政策导致的紧张局势所进行的讨论，包括两周前决定对从欧盟、加拿大和墨西哥进口的钢铝征收关税。





报道指出，个别美联储决策者已表示担忧，广泛的针锋相对的报复行动将给美国经济构成风险，但他们表示，在这些风险成为现实前，不会调整其政策或对经济的预期。

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