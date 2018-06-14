伊万卡发“中国谚语”让人懵圈　美媒：并非出自中国

美媒称，当特朗普总统去年11月访问中国时，他播放了一段外孙女阿拉贝拉的视频，阿拉贝拉在视频中演唱了中文歌曲并背诵了古诗。这段视频迅速在网上流传，播放次数达到数百万。但如果说对中国的魅力攻势让特朗普家人在社交媒体上赢得了称赞，那么特朗普女儿伊万卡6月11日发布的一条“推文”却令人困惑。
据美国《华盛顿邮报》网站6月12日报道，就在“特金会”前，伊万卡发“推文”称自己引用了一句“中国谚语”。“Those who say it can not be done， should not interrupt those doing it.”——Chinese Proverb（那些说无法做到的人，不应该去妨碍正在做的人——中国谚语）
报道称，问题是中国人似乎对这句谚语并不熟悉。
中国的微博用户纷纷猜测她引用的这句谚语的意思。一名用户写道：“她在熊猫快餐的幸运饼干中看到了这句话。”其他用户认为这并非中国谚语，并开始文思泉涌，猜测她这句话的意思。有人说，它可能是“观棋不语”的意思。另有人认为是“己所不欲，勿施于人”的意思。
华裔喜剧演员钱信伊在“推特”上用中文写道：“这不是一个中国成语。”如果这不是中国谚语，那么它到底出自哪里？据QuoteInvestigator网站称，这句谚语的最早版本是100多年前在美国发表的。
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