伊万卡发“中国谚语”让人懵圈　美媒：并非出自中国

美媒称,当特朗普总统去年 11 月访问中国时,他播放了一段外孙女阿拉贝拉的视频,阿拉贝拉在视频中演唱了中文歌曲并背诵了古诗。这段视频迅速在网上流传,播放次数达到数百万。但如果说对中国的魅力攻势让特朗普家人在社交媒体上赢得了称赞,那么特朗普女儿伊万卡 6 月 11 日发布的一条 “ 推文 ” 却令人困惑。

据

美国《华盛顿邮报》网站

6

月

12

日报道,就在

“

特金会

”

前,伊万卡发

“

推文

”

称自己引用了一句

“

中国谚语

”

。

“Those who say it can not be done

,

should not interrupt those doing it.”——Chinese Proverb

(那些说无法做到的人,不应该去妨碍正在做的人

——

中国谚语)