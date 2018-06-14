伊万卡发“中国谚语”让人懵圈　美媒：并非出自中国

美媒称，当特朗普总统去年 11 月访问中国时，他播放了一段外孙女阿拉贝拉的视频，阿拉贝拉在视频中演唱了中文歌曲并背诵了古诗。这段视频迅速在网上流传，播放次数达到数百万。但如果说对中国的魅力攻势让特朗普家人在社交媒体上赢得了称赞，那么特朗普女儿伊万卡 6 月 11 日发布的一条 “ 推文 ” 却令人困惑。





据 美国《华盛顿邮报》网站 6 月 12 日报道，就在 “ 特金会 ” 前，伊万卡发 “ 推文 ” 称自己引用了一句 “ 中国谚语 ” 。 “Those who say it can not be done ， should not interrupt those doing it.”——Chinese Proverb （那些说无法做到的人，不应该去妨碍正在做的人 —— 中国谚语）





报道称，问题是中国人似乎对这句谚语并不熟悉。





中国的微博用户纷纷猜测她引用的这句谚语的意思。一名用户写道： “ 她在熊猫快餐的幸运饼干中看到了这句话。 ” 其他用户认为这并非中国谚语，并开始文思泉涌，猜测她这句话的意思。有人说，它可能是 “ 观棋不语 ” 的意思。另有人认为是 “ 己所不欲，勿施于人 ” 的意思。





华裔喜剧演员钱信伊在 “ 推特 ” 上用中文写道： “ 这不是一个中国成语。 ”

如果这不是中国谚语，那么它到底出自哪里？据

QuoteInvestigator

网站称，这句谚语的最早版本是

100

多年前在美国发表的。

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