    • 2018年6月14日

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    伊万卡发“中国谚语”让人懵圈　美媒：并非出自中国

    星期四, 六月 14, 2018

    美媒称，当特朗普总统去年11月访问中国时，他播放了一段外孙女阿拉贝拉的视频，阿拉贝拉在视频中演唱了中文歌曲并背诵了古诗。这段视频迅速在网上流传，播放次数达到数百万。但如果说对中国的魅力攻势让特朗普家人在社交媒体上赢得了称赞，那么特朗普女儿伊万卡611日发布的一条推文却令人困惑。

    美国《华盛顿邮报》网站612日报道，就在特金会前，伊万卡发推文称自己引用了一句中国谚语“Those who say it can not be done should not interrupt those doing it.”——Chinese Proverb（那些说无法做到的人，不应该去妨碍正在做的人——中国谚语）

    报道称，问题是中国人似乎对这句谚语并不熟悉。

    中国的微博用户纷纷猜测她引用的这句谚语的意思。一名用户写道：她在熊猫快餐的幸运饼干中看到了这句话。其他用户认为这并非中国谚语，并开始文思泉涌，猜测她这句话的意思。有人说，它可能是观棋不语的意思。另有人认为是己所不欲，勿施于人的意思。

    华裔喜剧演员钱信伊在推特上用中文写道：这不是一个中国成语。
    如果这不是中国谚语，那么它到底出自哪里？据QuoteInvestigator网站称，这句谚语的最早版本是100多年前在美国发表的。

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