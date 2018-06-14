日媒总结日本成人年龄下调至18岁后的变与不变

日本《民法修正案》 6 月 13 日在参议院全体会议上获得通过并正式成立，该修正案将成年的年龄从 20 岁下调至 18 岁。同时，女性的法定结婚年龄从 16 岁上调至 18 岁，男女均被设定为 18 岁。不过，仍维持目前不满 20 岁禁止饮酒和吸烟的规定。《日本经济新闻》报道说，新《民法》将自 2022 年 4 月 1 日起正式施行，由于对 “ 成人 ” 重新进行了定义，因此签订合同和取得资格证等与年轻人生活相关的各项规定也将随之发生变化。





新《民法》一旦施行，将是 1876 年以来，日本规定的成人年龄时隔 146 年首次发生改变。除了年龄以外，依据 “ 成年 ” 和 “ 未成年 ” 进行区别的约 130 项日本法律也将自动变成以 18 岁为标准。注册会计师、代书士、司法代书人等资格也将从 18 岁起就能取得。另外，只要年满 18 岁，无法定代理人也能提起民事诉讼。

随着新《民法》的施行，日本《护照法》等与生活相关的各项有年龄要求的法律也将发生变化。例如，此前必须满 20 岁才能获得的有效期为 10 年的护照，今后满 18 岁即可。还有，患有 “ 性别认同障碍 ” 的人满 18 岁即可向法院申请变更性别。





选择国籍的年龄也将下调。现行制度规定，拥有日本和外国双重国籍的情况下，不满 20 岁的人需在 22 岁之前， 20 岁以上的人需在 2 年内选择一个国籍。这一年龄标准将分别下调 2 岁。

一方面，也存在继续维持现行 20 岁标准的事项。比如，饮酒、吸烟、赛马和赛车等公营赌博项目将维持不满 20 岁禁止参加的规定。原因是考虑到对健康的影响以及担心年轻人成瘾。可收养子女的年龄依然维持在 20 岁。日本法务省的法制审议会正在讨论是否将《少年法》的适用年龄从 “ 未满 20 岁 ” 调整为 “ 未满 18 岁 ” 。

另外，成人年龄下调后， 18 、 19 岁的人也可不经家长同意，签订移动电话和贷款合约，以及办理信用卡。未成年有权以家长不同意为由，取消签订的合约，但是成人年龄下调后， 18 和 19 岁的人将无法使用这一权利。

在

6

月

12

日的日本参议院法务委员会上全体一致通过的附带决议要求建立防止

18

、

19

岁消费者权益受侵害的机制。主要讨论设置特殊权利，即如果被认定为是利用消费者判断力不足而签订的合约的话将有权予以取消。日本内阁官房长官菅义伟在

6

月

13

日的记者会上表示

“

将创建防止消费者权益受侵害的环境，彻底让民众了解修改后的内容

”

。

Twitter

sgnypost





