伊朗总统与马克龙通电话：暗示或从叙利亚撤军

外媒称，伊朗总统哈桑 · 鲁哈尼 12 日与法国总统马克龙通电话。鲁哈尼表示或从叙利亚撤军；并指出如果伊朗不能从伊核协议中受益，德黑兰就不可能留在该协议中。





据德新社 6 月 13 日报道，伊朗总统哈桑 · 鲁哈尼 12 日称，他没有排除将伊朗部队撤出叙利亚的可能性。





报道称，在与法国总统马克龙通电话时，鲁哈尼说，他希望叙利亚境内的恐怖主义根源能尽快消亡。





根据鲁哈尼办公室的一份声明，鲁哈尼在两人通电话时说： “ 这将意味着没有必要在叙利亚境内保留外国部队。 ”





报道认为，俄罗斯、伊朗和黎巴嫩真主党民兵组织是叙利亚总统巴沙尔 · 阿萨德最重要的盟友，而伊朗及黎巴嫩真主党势力在叙利亚的存在加剧了中东地区的紧张局势。





报 道称，以色列声称自身受到伊朗在叙利亚部署的火箭弹的威胁。





报道称，上个月在索契与巴沙尔举行会谈时，俄罗斯总统普京提议，由于叙利亚军队打击恐怖主义的行动取得 “ 重大进展 ” ，所有外国部队都应撤出叙利亚。





报道称，马克龙和鲁哈尼还讨论了 2015 年有关国家与伊朗签署的核协议。尽管美国最近宣布退出伊核协议，但马克龙重申，法国、英国、德国、俄罗斯和中国仍然支持该协议。





爱丽舍宫的一份声明称，马克龙希望 “ 伊朗继续毫不含糊地履行自身义务 ” 。





另据路透社 6 月 12 日报道，伊朗总统鲁哈尼 12 日警告有关世界大国，在美国退出伊核协议后，如果伊朗不能从该协议中受益，德黑兰就不可能留在该协议中。





报道称，鲁哈尼在与法国总统马克龙通电话时说，他对欧洲的立场感到满意，特别是法国为挽救这份 2015 年签署的协议所付出的努力，但 “ 这些表态应当伴有行动和切实措施 ” 。





据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，鲁哈尼在与马克龙通电话时说： “ 如果伊朗不能从这项（核）协议中受益，那么伊朗实际上是不可能留在该协议中的。 ”





报道称，伊朗与有关世界大国签署的核协议使得针对德黑兰的国际制裁得以撤销。作为交换，伊朗缩小了核活动的规模。





报道称，自美国总统特朗普 5 月宣布退出伊核协议并声称该协议存在缺陷以来，该协议的欧洲签署方 —— 法国、英国和德国 —— 一直忙于确保伊朗仍能享受足够经济益处，以说服伊朗不要退出该协议。马克龙办公室称，马克龙在此次通电话时告诉鲁哈尼，法国仍致力于维护伊核协议，但德黑兰需要完全遵守己方承诺。





马克龙办公室说： “ 法国总统向鲁哈尼总统通报了我方所付出努力的进展情况。他（马克龙）希望伊朗毫不含糊地履行自身义务。 ”





马克龙办公室证实，伊核协议剩余签署方此前同意举行的一场部长级会议将于未来几周在维也纳举行。

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