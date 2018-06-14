避免英俄"再开战" 英国禁止上千球迷赴俄看世界杯

世界杯开赛在即，成千上万的球迷梦寐以求的就是前往俄罗斯，亲眼观看所支持球队的比赛，并为其加油呐喊。然而，不少“有前科”的英国球迷却要失望了：为了避免“足球流氓”干扰世界杯的进行，英国已有上千名球迷被禁止前往俄罗斯看球。
据英国BBC新闻网报道，英国内政部表示，世界杯比赛于14日正式打响前，共有1312名球迷收到了赴俄观赛的禁令，其中有1254人已放弃申请前往俄罗斯的相关护照文件。警方表示，他们将会继续追踪剩余58人的情况。
英国警察部长赫德表示，这一行动能确保足球流氓“不会毁掉比赛并影响其他真正的球迷”。据估计，世界杯期间约有1万名英国球迷将前往俄罗斯观赛。
3月，当超过100名英国球迷在荷兰阿姆斯特丹被捕后，英国警方已向俄罗斯方面保证，该国只有“真正的球迷”能前往俄罗斯。除了禁令之外，英国警方也会在主要港口部属人力，阻止已知的捣乱者前往俄罗斯。而一支来自英国警方的团队也将前往俄罗斯，在赛事举办期间协助当地警方。
在英国，足球流氓禁令是由法院强制执行的，有效期长达10年。在法国2016年欧洲杯前夕，1406名球迷被禁止出国看球，而在2014年巴西世界杯之前，则是有1456人因禁令而无法现场观赛。
据《泰晤士报》早前报道，英国警方在4月就已要求本国球迷不要在俄罗斯世界杯足球赛上挑衅。英国警方足球特别部门负责人罗伯茨就警告本国球迷，俄罗斯社会有着强烈的“爱国情绪”。“球迷们以‘逗你玩儿’这样很糟糕的词来表现自己，为了就是让人发笑。但这种举止在俄罗斯是不被接受的，”他这样表示。
据悉，英国方面如此慎重并非毫无理由，就在2016年的欧洲杯比赛上，俄罗斯和英格兰的球迷们曾在法国马赛爆发暴力冲突。英国媒体报道称，在两队的比赛终场哨音吹响后，看台上的英格兰球迷被俄罗斯球迷“追着打”，而且有十多人受伤。俄罗斯塔新社则称，马赛冲突中没有俄罗斯人受伤。
此事发生后，俄罗斯总统普京也做出回应，称“在俄罗斯与英格兰球迷之间发生斗殴是件不光彩的事。我希望他们能够真正热爱体育，并且头脑清醒，要明白暴力行为并不是支持你喜爱的球队，反而是对球队的伤害，对整个体育运动的伤害。”不过普京也表示：“但我真的不太理解，200名（俄罗斯）球迷怎么能够痛扁数千名英格兰球迷。”
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