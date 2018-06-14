避免英俄"再开战" 英国禁止上千球迷赴俄看世界杯

世界杯开赛在即，成千上万的球迷梦寐以求的就是前往俄罗斯，亲眼观看所支持球队的比赛，并为其加油呐喊。然而，不少 “ 有前科 ” 的英国球迷却要失望了：为了避免 “ 足球流氓 ” 干扰世界杯的进行，英国已有上千名球迷被禁止前往俄罗斯看球。

据英国 BBC 新闻网报道，英国内政部表示，世界杯比赛于 14 日正式打响前，共有 1312 名球迷收到了赴俄观赛的禁令，其中有 1254 人已放弃申请前往俄罗斯的相关护照文件。警方表示，他们将会继续追踪剩余 58 人的情况。

英国警察部长赫德表示，这一行动能确保足球流氓 “ 不会毁掉比赛并影响其他真正的球迷 ” 。据估计，世界杯期间约有 1 万名英国球迷将前往俄罗斯观赛。

3 月，当超过 100 名英国球迷在荷兰阿姆斯特丹被捕后，英国警方已向俄罗斯方面保证，该国只有 “ 真正的球迷 ” 能前往俄罗斯。除了禁令之外，英国警方也会在主要港口部属人力，阻止已知的捣乱者前往俄罗斯。而一支来自英国警方的团队也将前往俄罗斯，在赛事举办期间协助当地警方。

在英国，足球流氓禁令是由法院强制执行的，有效期长达 10 年。在法国 2016 年欧洲杯前夕， 1406 名球迷被禁止出国看球，而在 2014 年巴西世界杯之前，则是有 1456 人因禁令而无法现场观赛。

据《泰晤士报》早前报道，英国警方在 4 月就已要求本国球迷不要在俄罗斯世界杯足球赛上挑衅。英国警方足球特别部门负责人罗伯茨就警告本国球迷，俄罗斯社会有着强烈的 “ 爱国情绪 ” 。 “ 球迷们以 ‘ 逗你玩儿 ’ 这样很糟糕的词来表现自己，为了就是让人发笑。但这种举止在俄罗斯是不被接受的， ” 他这样表示。





据悉，英国方面如此慎重并非毫无理由，就在 2016 年的欧洲杯比赛上，俄罗斯和英格兰的球迷们曾在法国马赛爆发暴力冲突。英国媒体报道称，在两队的比赛终场哨音吹响后，看台上的英格兰球迷被俄罗斯球迷 “ 追着打 ” ，而且有十多人受伤。俄罗斯塔新社则称，马赛冲突中没有俄罗斯人受伤。





此事发生后，俄罗斯总统普京也做出回应，称

“

在俄罗斯与英格兰球迷之间发生斗殴是件不光彩的事。我希望他们能够真正热爱体育，并且头脑清醒，要明白暴力行为并不是支持你喜爱的球队，反而是对球队的伤害，对整个体育运动的伤害。

”

不过普京也表示：

“

但我真的不太理解，

200

名（俄罗斯）球迷怎么能够痛扁数千名英格兰球迷。

”

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