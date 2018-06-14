    • 2018年6月14日

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    避免英俄"再开战" 英国禁止上千球迷赴俄看世界杯

    星期四, 六月 14, 2018

    世界杯开赛在即，成千上万的球迷梦寐以求的就是前往俄罗斯，亲眼观看所支持球队的比赛，并为其加油呐喊。然而，不少有前科的英国球迷却要失望了：为了避免足球流氓干扰世界杯的进行，英国已有上千名球迷被禁止前往俄罗斯看球。
    　　
    据英国BBC新闻网报道，英国内政部表示，世界杯比赛于14日正式打响前，共有1312名球迷收到了赴俄观赛的禁令，其中有1254人已放弃申请前往俄罗斯的相关护照文件。警方表示，他们将会继续追踪剩余58人的情况。
    　　
    英国警察部长赫德表示，这一行动能确保足球流氓不会毁掉比赛并影响其他真正的球迷。据估计，世界杯期间约有1万名英国球迷将前往俄罗斯观赛。
    　　
    3月，当超过100名英国球迷在荷兰阿姆斯特丹被捕后，英国警方已向俄罗斯方面保证，该国只有真正的球迷能前往俄罗斯。除了禁令之外，英国警方也会在主要港口部属人力，阻止已知的捣乱者前往俄罗斯。而一支来自英国警方的团队也将前往俄罗斯，在赛事举办期间协助当地警方。
    　　
    在英国，足球流氓禁令是由法院强制执行的，有效期长达10年。在法国2016年欧洲杯前夕，1406名球迷被禁止出国看球，而在2014年巴西世界杯之前，则是有1456人因禁令而无法现场观赛。
    　　
    据《泰晤士报》早前报道，英国警方在4月就已要求本国球迷不要在俄罗斯世界杯足球赛上挑衅。英国警方足球特别部门负责人罗伯茨就警告本国球迷，俄罗斯社会有着强烈的爱国情绪球迷们以逗你玩儿这样很糟糕的词来表现自己，为了就是让人发笑。但这种举止在俄罗斯是不被接受的，他这样表示。

    据悉，英国方面如此慎重并非毫无理由，就在2016年的欧洲杯比赛上，俄罗斯和英格兰的球迷们曾在法国马赛爆发暴力冲突。英国媒体报道称，在两队的比赛终场哨音吹响后，看台上的英格兰球迷被俄罗斯球迷追着打，而且有十多人受伤。俄罗斯塔新社则称，马赛冲突中没有俄罗斯人受伤。
    　　
    此事发生后，俄罗斯总统普京也做出回应，称在俄罗斯与英格兰球迷之间发生斗殴是件不光彩的事。我希望他们能够真正热爱体育，并且头脑清醒，要明白暴力行为并不是支持你喜爱的球队，反而是对球队的伤害，对整个体育运动的伤害。不过普京也表示：但我真的不太理解，200名（俄罗斯）球迷怎么能够痛扁数千名英格兰球迷。

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