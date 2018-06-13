日本经济或陷入衰退 6月底前能否改善是关键

英媒称，日本公布的修正数据显示，第一季度国内生产总值（ GDP ）环比年率仍为下滑 0.6% ，与初值相同，如果 4-6 月经济仍疲弱，则经济可能衰退。





据路透社东京 6 月 8 日报道，日本经济第一季度出现萎缩，结束了连续八个季度的经济增长 —— 上世纪 80 年代泡沫经济以来的最长增长周期。





另据路透社东京 6 月 6 日报道，新公布的数据显示，日本 4 月家庭支出意外下滑，且 5 月服务业活动放缓，加大了日本经济在本季度陷入衰退的可能性。





分析师称，现在绝对判定衰退是最可能的结果还为时过早，但他们警告称，如果国内需求指标在 6 月底之前得不到改善，那么出现经济衰退的可能性就会加大。





日本经济在 1-3 月意外萎缩，因而若再出现一个季度的萎缩，则将符合经济衰退的技术定义。

新公布的数据显示，日本 4 月家庭支出下降，因消费者在公用事业、汽车、国内旅游和娱乐等方面的支出减少。





由于消费在日本 GDP 中占一半以上的份额，因此消费者支出下降意味着经济的脚跟不稳，不利于决策者旨在实现持续增长和达到通胀目标的努力。

此外，服务业报告显示， 5 月新订单增长为 2016 年 9 月以来最低，更加暗示第二季度经济正失去动能。





5 月马基特 / 日经服务业经季调的采购经理人指数（ PMI ）降至 51 ， 4 月为 52.5 。

IHS

马基特的分析师乔

·

海斯说：

“

有令人担忧的迹象表明需求状况恶化，新销售以

20

个月来最为疲软的速度增长。

”

Twitter

sgnypost





