日本经济或陷入衰退 6月底前能否改善是关键

英媒称，日本公布的修正数据显示，第一季度国内生产总值（GDP）环比年率仍为下滑0.6%，与初值相同，如果4-6月经济仍疲弱，则经济可能衰退。
据路透社东京6月8日报道，日本经济第一季度出现萎缩，结束了连续八个季度的经济增长——上世纪80年代泡沫经济以来的最长增长周期。
另据路透社东京6月6日报道，新公布的数据显示，日本4月家庭支出意外下滑，且5月服务业活动放缓，加大了日本经济在本季度陷入衰退的可能性。
分析师称，现在绝对判定衰退是最可能的结果还为时过早，但他们警告称，如果国内需求指标在6月底之前得不到改善，那么出现经济衰退的可能性就会加大。
日本经济在1-3月意外萎缩，因而若再出现一个季度的萎缩，则将符合经济衰退的技术定义。
新公布的数据显示，日本4月家庭支出下降，因消费者在公用事业、汽车、国内旅游和娱乐等方面的支出减少。
由于消费在日本GDP中占一半以上的份额，因此消费者支出下降意味着经济的脚跟不稳，不利于决策者旨在实现持续增长和达到通胀目标的努力。
此外，服务业报告显示，5月新订单增长为2016年9月以来最低，更加暗示第二季度经济正失去动能。
5月马基特/日经服务业经季调的采购经理人指数（PMI）降至51，4月为52.5。IHS马基特的分析师乔·海斯说：“有令人担忧的迹象表明需求状况恶化，新销售以20个月来最为疲软的速度增长。”
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