700亿美元大生意！美媒称西方拟建“新太平洋舰队”反制中国

美国《华尔街日报》网站 6 月 10 日发表题为《防务公司争夺新的太平洋舰艇合同》的报道称，随着太平洋地区的领土争端加剧，美国盟友开始争相购买海军舰艇。





报道称，从澳大利亚到加拿大，各国政府纷纷更新已经老旧的舰艇，以保护领海和海上运输线，这些合同总价值约 700 亿美元，各家防务公司为此展开竞争。





虽然过去 10 年全球防务支出出现下降，但据斯德哥尔摩国际和平研究所预计，今年全球防务支出将达到冷战以来的最高水平，其中亚洲和中东国家支出最多。





报道称，对于美国的洛克希德 - 马丁公司、亨廷顿英戈尔斯公司、欧洲最大的船舶制造商芬坎蒂耶里造船公司和英国航空航天系统公司来说，这一切可能带来大笔财富。新合同还可能创造数千工作岗位，并至少在未来 10 年中保证会有源源不断的工作可做。





报道称，随着中国和俄罗斯挑战西方的地区主导地位，西方海军正在重建它们的太平洋舰队。





报道称，美国敦促其盟友增加防务支出。特朗普总统呼吁将美国海军舰艇数量增加到 350 艘。美国海军目前只有 273 艘舰艇，是自 1916 年以来数量最少的时候。去年美国的导弹驱逐舰与商船相撞事件导致 17 名水手死亡，人们批评美国海军舰艇铺排太广，导致训练减少，证书要求降低等。





防务公司说，盟友同时更新舰艇还为西方各国拥有通用型军舰提供了机会。它们说，通过采用类似的设计，各国可以共同承担未来舰艇升级的费用，在全球各地的多处造船厂都可以进行维护和获得额外的零部件。





英国航空航天系统公司执行总裁斯图尔特说： “ 加拿大海军、澳大利亚海军、英国皇家海军、新西兰海军装备同级护卫舰，这不是一个不可能实现的梦想。 ” 斯图尔特正在领导该公司在澳大利亚的竞标。





报道称，从体积上来说，护卫舰是美国海军中的 “ 小字辈 ” ，但它们却是盟国海军的中坚力量。澳大利亚希望本国的新战舰像美国海军的驱逐舰一样大，可以搜索潜艇，配备的装备能够抵御像朝鲜此前试射的弹道导弹那样的武器。

报道认为，预计未来 10 年亚洲将有约 250 艘新潜艇入役。斯图尔特说： “ 到 2025 年，全球一半的潜艇都将在澳大利亚东部沿海地区行动。 ”





报道称，由于五角大楼正寻找比驱逐舰廉价，但武备强于濒海战斗舰的舰艇，护卫舰对美国海军来说也正在变得日益重要。据美国海军估计，一艘新的护卫舰造价约

9.5

亿美元，但一艘装备完整的驱逐舰造价需要约

18

亿美元。

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