全球城市碳排放量排名：首尔第一 亚洲多城居前列

围绕全球各城市的二氧化碳排放量问题，日本信州大学等国际研究团队 6 月 20 日前发布分析结果称，以东京和横滨为中心的日本首都圈排在第 9 位，大阪市周边排在第 35 位，均跻身前列。韩国首尔排名第 1 ，而中国广州和香港分居第 2 和第 4 位。

据《日本经济新闻》 6 月 22 日报道，研究团队对全球各国超过 1.3 万座城市进行了统计。结果显示，排名前 100 的城市占全球排放总量的 18% 。研究团队表示， “ 如果在主要城市的主导下推进减排，将有助于明显改善状况 ” ，指出主要城市对抑制气候变暖负有责任。





由于研究团队把人口密度达到一定程度以上的地区均视为 “ 城市 ” ，所以严格来说与地方政府的划分并不一致。排放量最多的是首尔，其次是广州和纽约。在日本，名古屋市周边（第 82 位）、群马县前桥市与高崎市周边（第 179 位）跻身前列。

从人均排放量来看，中国香港最多。日本有 13 座城市进入前 500 位，包括福井市周边（第 261 位）、茨城县土浦市周边（第 287 位）、常陆那珂市周边（第 292 位）。据分析，汽车普及率、收入和暖气使用情况产生了影响。

据分析，如果气候持续变暖，到本世纪末气温会上升 3 度，将发生巨大灾害。信州大学的环境经济学讲师金本圭一朗表示， “ 消费者和自治体购买环境负荷少的产品有助于减排。希望企业标明产品的环境负荷 ” 。

行之有效的方法包括与牛肉相比选择吃鸡肉或鱼、采用带环保认证标签和限制严格国家的木材和钢铁产品等。研究团队根据人口和购买力等推算了

2015

年的排放量。在利用其他地区发电站的电力或使用进口建材建造房屋时，在生产和流通过程中产生的二氧化碳也计入城市的排放量。

Twitter

sgnypost





