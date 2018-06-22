专家预测美国或退出更多联合国机构

俄媒称，俄罗斯尖锐地批评了美国退出联合国人权理事会的决定。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃6月20日在记者会上称这种举措是错误的，将此举解释为美国领导层不愿关注世界人权局势。专家预测，华盛顿或下定决心退出其他联合国机构。

据俄罗斯《独立报》6月21日报道，扎哈罗娃表示：“没人因美国退出人权理事会幸灾乐祸。我们认为这是错误的，就像美国的态度，只有在为自己争取利益时他们才会使用自己强大的手段，尽管这可以被用来做好事。”

她还说：“美国再次严重伤害了自己的维权声誉，并且表现出对人权理事会、联合国及其机构的藐视。”

俄常驻联合国及其他国际机构日内瓦办事处代表加季洛夫表示：“美国声称，他们无法与热衷破坏人权的人共事。这种言论只能说是虚伪。”

美国常驻联合国代表黑利此前称，美国很久以前就呼吁改革人权机构，但没有得到重视。

《全球政治中的俄罗斯》杂志主编卢基扬诺夫评论称：“特朗普对联合国的态度人尽皆知：他认为这是个清谈馆。这是极右翼共和党人的传统立场。而且这在人权理事会批判以色列时可以看出来。美国表明了自己的态度。对其他国家而言这是个好机会，可以宣传说：看看美国，他们藐视一切。联合国机构的效率存在下降的趋势，但人权理事会绝不是承载世界秩序的组织。要说整个联合国，我不排除特朗普将继续退出其他机构。”

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