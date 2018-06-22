YouTube拓展收入渠道 网红可建立付费粉丝群

YouTube 周四表示，拥有超过 10 万粉丝的视频上传者可以启动付费的粉丝俱乐部。近期 YouTube 推出了多项新功能，帮助该公司及其用户实现营收来源的多元化。

YouTube 表示，正尝试减少对广告主的依赖。目前， YouTube 每年的广告收入达到数十亿美元。不过，广告主正越来越多地不希望与某些内容发生联系，例如低俗的音乐视频和段子。

由于 YouTube 通过限制广告的出现来安抚广告主，去年部分视频制作者的收入出现下降。 YouTube 产品管理高级总监罗希特 · 达万（ Rohit Dhawan ）表示，类似会员的新工具，以及拓展周边商品的销售将使视频制作者可以更好地掌控自己的生意。

达万拒绝透露， YouTube 对所谓 “ 其他商业化手段 ” 的投资有多少。不过他表示，由于投入了相关资源， YouTube 将从每 5 美元的会员月费中提成 1.5 美元。





在本周于加州 Anaheim 举行的行业展会 VidCon 上， “ 其他商业化手段 ” 也是 YouTube 员工与视频制作者互动的重要话题。 Facebook 本周也扩大了视频制作者获得收入的来源。

达万表示， YouTube 的目标是开发一整套软件，帮助视频制作者管理与粉丝的关系。设想中的工具，例如提供一种方式去向会员发送个性化的 “ 生日快乐 ” 视频，需要庞大的团队来支持。

“ 我们投入了大量工程师去做这件事，这并不是因为我们估计这里会有些事情可做。我们知道这样的事情已经存在。 ” 他说。

在 YouTube 上专注于科学类视频的艾米 · 泰特尔（ Amy Shira Teitel ）表示，自去年 9 月开始测试会员功能以来，她已吸引了 103 个付费订户。每月 300 美元的额外收入可以让她拓展自己的研究，包括拜访华盛顿特区的档案馆。作为回报，她在网上为新书举办了只有会员可以参加的对话活动。

视频制作者可以选择会员俱乐部的名字和提供的福利，而这些需要经过

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的审批。如果承诺提供的福利未能兑现，那么会员也可以投诉

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