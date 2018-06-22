亚洲买家爆买伦敦地产创纪录 英媒叹“天空才是极限”

英媒称，随着来自中国内地和香港的资金涌入英国，亚洲买家对伦敦写字楼的投资已经创下历史新高。
据英国《泰晤士报》网站6月20日以《天空才是亚洲投资者在伦敦投资地产的极限》为题报道称，房地产咨询公司第一太平戴维斯表示，今年亚洲约有34亿英镑的资金投资于伦敦写字楼，这占总投资额的约70%，创下投资额的纪录。
报道称，仅在过去3个月，亚洲买家就在伦敦金融区抢购了价值35亿英镑的地产。第一太平戴维斯公司说，这是2007年以来第二季度的最高数字，当时商业房地产市场处于信贷危机爆发前的顶峰。
报道表示，英国脱欧公投后，人们一直担心伦敦房地产市场会垮掉，但英镑贬值导致来自亚洲的买家激增，他们同时也是被英国的地产法所吸引。
第一太平戴维斯的伦敦中心地区投资负责人斯蒂芬·唐说，英国脱欧并不会让许多亚洲投资者担心，尤其是那些富裕的家族式组织，其投资需要20至25年来进行评估。
他说：“18个月来，英国脱欧的阴云一直笼罩着我们，经济也在放缓，但这是我与亚洲投资者交谈中的核心话题吗？不，对中国内地、香港和新加坡的投资者来说并非如此。”
他补充说，一些亚洲基金拥有大量需要投资的资金，而且在国内市场没有机会的情况下，“他们有到其他地方寻找机会的愿望”。
报道称，去年，亚洲人在伦敦打破了房地产购买记录，在伦敦购买了两座最具知名度的摩天大楼，价格均超过了10亿英镑。去年3月，被昵称为“奶酪刨”的莱登霍尔大楼被出售给了房地产商张松桥控股的中渝置地公司，售价为11.5亿英镑。仅仅4个月后，绰号“对讲机”的芬丘奇街20号大楼以13亿英镑的价格被出售，是英国有史以来单栋建筑的最高售价。
报道称，今年以来，亚洲买家的投资已经超过了去年上半年的水平，主要交易包括以10亿英镑出售给香港首富李嘉诚的长江实业集团的布罗德盖特5号瑞银集团伦敦总部。
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