亚洲买家爆买伦敦地产创纪录 英媒叹“天空才是极限”

英媒称，随着来自中国内地和香港的资金涌入英国，亚洲买家对伦敦写字楼的投资已经创下历史新高。





据英国《泰晤士报》网站 6 月 20 日以《天空才是亚洲投资者在伦敦投资地产的极限》为题报道称，房地产咨询公司第一太平戴维斯表示，今年亚洲约有 34 亿英镑的资金投资于伦敦写字楼，这占总投资额的约 70% ，创下投资额的纪录。





报道称，仅在过去 3 个月，亚洲买家就在伦敦金融区抢购了价值 35 亿英镑的地产。第一太平戴维斯公司说，这是 2007 年以来第二季度的最高数字，当时商业房地产市场处于信贷危机爆发前的顶峰。





报道表示，英国脱欧公投后，人们一直担心伦敦房地产市场会垮掉，但英镑贬值导致来自亚洲的买家激增，他们同时也是被英国的地产法所吸引。





第一太平戴维斯的伦敦中心地区投资负责人斯蒂芬 · 唐说，英国脱欧并不会让许多亚洲投资者担心，尤其是那些富裕的家族式组织，其投资需要 20 至 25 年来进行评估。





他说： “18 个月来，英国脱欧的阴云一直笼罩着我们，经济也在放缓，但这是我与亚洲投资者交谈中的核心话题吗？不，对中国内地、香港和新加坡的投资者来说并非如此。 ”





他补充说，一些亚洲基金拥有大量需要投资的资金，而且在国内市场没有机会的情况下， “ 他们有到其他地方寻找机会的愿望 ” 。





报道称，去年，亚洲人在伦敦打破了房地产购买记录，在伦敦购买了两座最具知名度的摩天大楼，价格均超过了 10 亿英镑。去年 3 月，被昵称为 “ 奶酪刨 ” 的莱登霍尔大楼被出售给了房地产商张松桥控股的中渝置地公司，售价为 11.5 亿英镑。仅仅 4 个月后，绰号 “ 对讲机 ” 的芬丘奇街 20 号大楼以 13 亿英镑的价格被出售，是英国有史以来单栋建筑的最高售价。





报道称，今年以来，亚洲买家的投资已经超过了去年上半年的水平，主要交易包括以 10 亿英镑出售给香港首富李嘉诚的长江实业集团的布罗德盖特 5 号瑞银集团伦敦总部。





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层高的

Ropemaker Place

大楼本月被卖给了新加坡和美置地集团，该集团首席执行官蔡天宝说，他认为伦敦是排在纽约之前的全球第一金融城。

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