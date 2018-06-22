    • 2018年6月22日

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    亚洲买家爆买伦敦地产创纪录 英媒叹“天空才是极限”

    星期五, 六月 22, 2018 ,

    英媒称，随着来自中国内地和香港的资金涌入英国，亚洲买家对伦敦写字楼的投资已经创下历史新高。

    据英国《泰晤士报》网站620日以《天空才是亚洲投资者在伦敦投资地产的极限》为题报道称，房地产咨询公司第一太平戴维斯表示，今年亚洲约有34亿英镑的资金投资于伦敦写字楼，这占总投资额的约70%，创下投资额的纪录。

    报道称，仅在过去3个月，亚洲买家就在伦敦金融区抢购了价值35亿英镑的地产。第一太平戴维斯公司说，这是2007年以来第二季度的最高数字，当时商业房地产市场处于信贷危机爆发前的顶峰。

    报道表示，英国脱欧公投后，人们一直担心伦敦房地产市场会垮掉，但英镑贬值导致来自亚洲的买家激增，他们同时也是被英国的地产法所吸引。

    第一太平戴维斯的伦敦中心地区投资负责人斯蒂芬·唐说，英国脱欧并不会让许多亚洲投资者担心，尤其是那些富裕的家族式组织，其投资需要2025年来进行评估。

    他说：“18个月来，英国脱欧的阴云一直笼罩着我们，经济也在放缓，但这是我与亚洲投资者交谈中的核心话题吗？不，对中国内地、香港和新加坡的投资者来说并非如此。

    他补充说，一些亚洲基金拥有大量需要投资的资金，而且在国内市场没有机会的情况下，他们有到其他地方寻找机会的愿望

    报道称，去年，亚洲人在伦敦打破了房地产购买记录，在伦敦购买了两座最具知名度的摩天大楼，价格均超过了10亿英镑。去年3月，被昵称为奶酪刨的莱登霍尔大楼被出售给了房地产商张松桥控股的中渝置地公司，售价为11.5亿英镑。仅仅4个月后，绰号对讲机的芬丘奇街20号大楼以13亿英镑的价格被出售，是英国有史以来单栋建筑的最高售价。

    报道称，今年以来，亚洲买家的投资已经超过了去年上半年的水平，主要交易包括以10亿英镑出售给香港首富李嘉诚的长江实业集团的布罗德盖特5号瑞银集团伦敦总部。

    21层高的Ropemaker Place大楼本月被卖给了新加坡和美置地集团，该集团首席执行官蔡天宝说，他认为伦敦是排在纽约之前的全球第一金融城。

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