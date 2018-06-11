新加坡学者称中国脱贫模式为他国提供蓝图

港媒称，密歇根大学政治学副教授洪源远说，中国让7亿人脱贫的成功案例可以为其他发展中国家提供一种模式。
据香港《南华早报》网站6月10日报道，洪源远是新加坡人，她撰写的《中国如何摆脱贫困陷阱》一书在2016年首次出版。
洪源远说，中国脱贫成功原因在于敢创新的地方官员。从上世纪70年代开始，他们一直在“特许经营”体系内运作，类似于麦当劳的商业模式。在这种模式下，中央政府制定指导方针，但地方官员可以在不同领域检验自己的政策，就像特许经营分公司的经理可以在不同市场尝试不同的菜单一样。这项政策改变了这个国家，将其从一个经济落后国家转变为世界第二大经济体。
她说，中国成功的主要原因在于让地方官员像首席执行官一样行事，鼓励创新和创业，而不是让这些官员通过政令采取具体的措施来消除贫困，中国需要保持和改革权力下放的发展模式，赋予私人企业和民间更多权力以鼓励创新。
洪源远表示，中国的成功政策可以为其他国家提供蓝图。
她说，发展中国家应该从中国模式中吸取的经验是：先从你所掌握的东西开始，而不是你想要的。
她说：“在中国的情况下，北京提出指导意见，许多地方政府针对本地问题制定解决方案，由此创造了各种各样、因地制宜的发展模式。”
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