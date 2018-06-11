越南爆发反华示威活动

越南抗议者周日走上街头举行罕见的示威活动，反对经济特区（一些人担心特区将有利于中国投资者）和一部计划中的网络安全法律（活动人士称，该法将压制异议）。
社交媒体上发布的视频与照片显示，越南首都河内、胡志明市及该国其它城市都爆发了大规模抗议活动。一些抗议者举着反华横幅，并高喊“不要中国”或“中国出门”等口号。
越南计划在该国北部、中部及南部的富国岛(Phu Quoc)设立三个经济特区，向外国投资者提供慷慨的激励，并允许他们租用土地长达99年。
虽然法律草案没有特别提到中国，但反对该法案的越南人称，它将允许政府官员给予中国投资者优惠待遇。
越南的反华情绪目前十分高涨，越南和中国在南中国海的主权主张有一部分重叠；1979年，两国还打过一场短暂的边境战争。
2016年，台湾的台塑集团(Formosa Plastics)旗下一家钢铁厂发生有毒废物泄漏后，越南人举行了示威活动。周日的抗议活动据信是自那以来越南爆发的最大规模的示威活动，那次泄漏事件污染了越南200多公里的海岸线。
“99年的土地租赁法将直接影响我国主权，让我们落入中国之手，”参加了胡志明市抗议活动的Duong Dai Trieu Lam在一条短信中告诉英国《金融时报》。“我国人民可能会失去4000年的历史，我们可能会从世界地图上消失。”
他表示，他在市中心的第一郡(District 1)参加的抗议活动有“数千名”参与者，而第二场抗议活动发生在该市国际机场所在的新平郡(Tan Binh)。他称，看到警方逮捕了数十名参与者。
另一名男子说，他参加了胡志明市第一郡的抗议活动，据他估计，约有2000人参加了这里的抗议活动。他表示，他有至少10个朋友被逮捕。
“当越南政府未能采取有利于国家和人民的行动时，我们越南人就会挺身而出，保卫我们的国家，”Nguyen Manh Hien在一条短信中表示。
周日，记者一时联系不上越南外交部请其置评。据报道，在南方城市芽庄(Nha Trang)及河内以南的乂安(Nghe An)也发生了抗议活动。
面对上周公众的反对，越南政府表示，可能会推迟议会对经济特区法律的投票。网络安全法案定于本周晚些时候进入立法讨论阶段，该法案已招致越南活动人士和外国科技公司的抗议，并受到美国的批评。
越南是一个一党制的国家，当局在近年监禁了数十名异见人士，其中包括一些博主，就因为他们表达了自己的观点。然而，与同为共产党国家的中国不同，越南允许国民使用Facebook，许多活动人士利用这个社交媒体网站对不得人心的政策发泄怨言。
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