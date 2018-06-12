世界酝酿美国缺席的新秩序

法国《回声报》网站近日刊载题为《没有美国的世界》的文章称，在贸易、金融、对抗气候变暖等方面，一种没有美国的新秩序正在涌现。这种新秩序是否应当、或者说能否对抗美国呢？
文章称，美国正由一位斤斤计较的商人领导着，特朗普在国际舞台上讨价还价。以前，他是在增加自己的金融财富；如今，他是在巩固自己的政治资本。方法是逼迫别国做出让步。
特朗普埋下不和种子
文章称，这既是一种新颖的激进，也是继续半个世纪前开始的转变，同时还是延续美国一种古老的传统。之所以说是新颖的激进，是因为从没有哪个大国的哪位领导人如此行事。继续半个世纪前开始的运动，是因为自从20世纪60年代以来，这项政策便是美国的一个特点。之所以称为传统，是因为孤立主义堪称美国历史的标杆，从乔治·华盛顿和亚历山大·汉密尔顿时期就是如此。
文章称，美国脱离了世界。是时候世界对此做出反应了，在美国总统播下的不和种子生根、发芽之前。
文章称，让我们从白宫主人做出的第一个决定开始说起。在他上任第二天，他便决定让美国退出本应将美洲国家和部分亚洲国家联系在一起的《跨太平洋伙伴关系协定》。但是，美国的退出并没有扼杀这项协定。其他国家继续谈判，就好像什么都没有发生过。如此一来，特朗普1月份（在达沃斯）和4月份相继指出，美国最终很可能重新加入该协定，哪怕这份协定是他的前任奥巴马与他厌恶的对手希拉里努力的成果。
文章称，特朗普对于贸易机制的攻击远远不止如此。美国总统梦想打破世界贸易组织，取而代之的是双边较量。他封堵了世贸组织法庭——贸易争端解决机构——新法官的任命。“我们将需要习惯一个多变的世贸组织”，曾担任世贸组织总干事一职近10年的帕斯卡尔·拉米表示。
文章认为，这种想法看似荒谬，因为美国在世贸组织的历史上发挥过驱动作用。但是，世贸组织的一些成员正在更加谨慎地思考如何绕过美国的封锁。联合国教科文组织能够提供一个例子。里根担任美国总统时，他曾让美国退出联合国教科文组织，而该组织继续存在。结果，美国在2003年重新加入，在2017年底再次宣布退出……
新秩序有待重新建构
文章称，由美国监管的其他根据1944年布雷顿森林体系建立的国际机构也将遭受特朗普闪电式冲击。国际货币基金组织首当其冲。不过，许多国家从1997年至1998年的亚洲金融危机以及2011年至2012年的欧元区危机中吸取了教训。它们努力限制本国的日常赤字，其中危机管理正是国际货币基金组织之所以存在的真正理由。欧洲通过欧洲稳定机制，构成了欧洲货币基金的雏形，虽然要做的事情还有许多。
文章称，其次是世界银行——其使命是资助贫穷国家的发展。这方面的创举来自中国，中国在2014年创办了亚洲基础设施投资银行。57个国家加入其中，欧洲国家占了三分之一。与美国在世界银行中的角色相反，中国在亚洲基础设施投资银行并不拥有否决权。
文章认为，特朗普还让华盛顿退出了另一个国际性战场：对抗气候变暖的斗争。这并没有阻止其他国家继续实施《巴黎协定》。美国国内也出现了争议。纽约等大城市、谷歌和脸书等大企业以及加利福尼亚等州都无视总统的决定，高调宣布将继续这方面的努力。
文章称，不过，目前尚难想象一种没有美国的国际新秩序。华盛顿在全球地缘政治舞台上、在联合国安理会内以及在一些战场（例如在叙利亚的轰炸）上依然活跃。美国退出伊朗核协议之后，其他5个签约国（中国、俄罗斯、法国、英国、德国）当然决定继续。但是特朗普决定对伊朗采取的措施将会打击这些国家的企业，特别是欧洲企业。要想没有美国而存在，世界就得对抗美国。狂风暴雨可想而知。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost