化敌为友 俄足球流氓:世界杯期间愿做英球迷保镖

俄罗斯世界杯即将迎来揭幕战，该国的安保级别也已提升至最高级别。为了让远道前来观赛、曾经与俄罗斯球迷发生 “ 不愉快 ” 事件的英国球迷放心，被称作 “ 瓦西里杀手 ” 的俄罗斯足球流氓也承诺，自己愿意在世界杯期间为三狮军团的球迷们当保镖，甚至想请他们喝酒吃烤肉串。

据英国《每日星报》 14 日报道，绰号 “ 瓦西里杀手 ” 的俄罗斯人瓦西里 · 斯捷潘诺夫曾参与了 2016 年欧洲杯期间，俄罗斯球迷和英格兰球迷间的暴力冲突。据媒体当时报道，有 2 名英国男子还在这场斗殴后陷入昏迷。时隔 2 年，斯捷潘诺夫的态度发生了大转变。在世界杯开幕前夕接受采访时，他坚称当时的混乱场面将不会再次出现，还表示愿意在比赛期间为球迷们提供烤肉串和啤酒。

这位 5 个孩子的父亲向英国媒体表示： “ 糟糕的日子已经过去了，我不想再和英格兰球迷打架了。我想给他们买一瓶啤酒。我不想成为那种会让他们四处逃命的足球流氓，我将会成为他们的保镖。 ”





斯捷潘诺夫接着表示： “ 我们（俄罗斯）的足球流氓在世界杯期间会 ‘ 休假 ’ ，在俄罗斯的土地上不会发生在马赛时候的那种 ‘ 战争 ’ ，这里只会有一个大的派对。 ” 他还告诉英媒， “ 俄罗斯球迷和你们英国球迷一样喜欢啤酒，我们准备好和你们一起开派对，而不是把你们送进医院。 ”

在 2016 年的欧洲杯期间，俄罗斯和英格兰的球迷们曾在法国马赛的一场比赛后爆发暴力冲突。英国媒体报道称，在两队的比赛终场哨音吹响后，看台上的英格兰球迷被俄罗斯球迷 “ 追着打 ” ，而且有十多人受伤。

英国内政部

13

日宣布，本国共有

1312

名球迷收到了赴俄观赛的禁令，其中有

1254

人已放弃申请前往俄罗斯的相关护照文件。英国警察部长赫德表示，这一行动能确保足球流氓

“

不会毁掉比赛并影响其他真正的球迷

”

。而俄罗斯总统普京被曝也已要求俄罗斯的足球流氓们签下一份承诺书，确保在世界杯期间不会对其他球队的球迷挑事。

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