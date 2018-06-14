遭奥斯卡影帝咒骂后 特朗普怒怼：智商极低且欠揍的家伙！

外媒称，罗伯特·德尼罗“智商极低”而且“没有认识到”美国经济正处于巅峰——这是总统特朗普在从新加坡返程途中，对这名在10日曾侮辱他的美国著名影星的反击。
据法新社6月12日报道，6月10日，这位《出租车司机》的男主演在有“百老汇奥斯卡”之称的托尼奖颁奖典礼上，曾两次咒骂特朗普并得到阵阵掌声。
报道称，11日在多伦多一家餐厅的落成仪式上，德尼罗坚称，他要为美国总统在七国集团首脑会议上的“白痴行为致歉”。
报道称，12日，特朗普在新加坡与朝鲜领导人实现历史性会晤后返程时，抽空用他最爱的媒体推特回应了德尼罗，还影射德尼罗在《愤怒的公牛》中扮演的拳击手角色。
特朗普的“推文”写道：“罗伯特·德尼罗，一个智商极低的人，他的脑子在电影里被真正的拳击手打了太多次。我昨天晚上看到他了，我确实觉得他处于被打晕的状态。我认为他没有认识到经济正处于最好的状态，就业率达到最高，很多企业回到我们国家。醒醒吧，你个欠揍的家伙！”
另据路透社6月11日报道称，德尼罗是美国最受尊重的演员之一，曾凭借电影《教父2》和《愤怒的公牛》两次获得奥斯卡奖项。
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