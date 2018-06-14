遭奥斯卡影帝咒骂后 特朗普怒怼：智商极低且欠揍的家伙！

外媒称，罗伯特 · 德尼罗 “ 智商极低 ” 而且 “ 没有认识到 ” 美国经济正处于巅峰 —— 这是总统特朗普在从新加坡返程途中，对这名在 10 日曾侮辱他的美国著名影星的反击。





据法新社 6 月 12 日报道， 6 月 10 日，这位《出租车司机》的男主演在有 “ 百老汇奥斯卡 ” 之称的托尼奖颁奖典礼上，曾两次咒骂特朗普并得到阵阵掌声。





报道称， 11 日在多伦多一家餐厅的落成仪式上，德尼罗坚称，他要为美国总统在七国集团首脑会议上的 “ 白痴行为致歉 ” 。





报道称， 12 日，特朗普在新加坡与朝鲜领导人实现历史性会晤后返程时，抽空用他最爱的媒体推特回应了德尼罗，还影射德尼罗在《愤怒的公牛》中扮演的拳击手角色。





特朗普的 “ 推文 ” 写道： “ 罗伯特 · 德尼罗，一个智商极低的人，他的脑子在电影里被真正的拳击手打了太多次。我昨天晚上看到他了，我确实觉得他处于被打晕的状态。我认为他没有认识到经济正处于最好的状态，就业率达到最高，很多企业回到我们国家。醒醒吧，你个欠揍的家伙！ ”





另据路透社

6

月

11

日报道称，德尼罗是美国最受尊重的演员之一，曾凭借电影《教父

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》和《愤怒的公牛》两次获得奥斯卡奖项。

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