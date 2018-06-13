外媒揭俄罗斯世界杯开幕式将简短而热烈

外媒称，俄罗斯世界杯开幕式将以创新和互动性为特色。此外，将有 3 位重量级嘉宾亮相，他们分别是英国流行天王罗比 · 威廉姆斯、俄罗斯著名歌唱家阿伊达 · 加里富林娜和巴西传奇球星 “ 外星人 ” 罗纳尔多。





据拉美社 6 月 11 日报道，相比往届开幕式，本届世界杯开幕式的表演将更为精简，音乐环节仍会是重头戏。开幕式距离揭幕战时间更近，将在俄罗斯队对沙特队比赛开始前半小时进行。

报道称，超过 8 万人将在 6 月 14 日的卢日尼基体育场见证东道主俄罗斯队与沙特队的这场揭幕战。





罗纳尔多在发表于国际足联官方网站上的声明中指出，世界杯揭幕战向来极具象征意义，开场的哨声吹响时， “ 你才能深刻地意识到作为球员或球迷苦等 4 年的伟大时刻终于到来了 ” 。他表示，揭幕战对于整个俄罗斯来说都将是热血沸腾的一战。





据国际足联官方网站公布的消息，俄罗斯第一频道将负责本次开幕式的制作和播出，导演则是菲利克斯 · 米克哈洛夫。





报道称，这是俄罗斯首次成为世界杯东道主， 1930 年至今的 88 年时间里，俄罗斯始终渴望在世界杯历史上留下属于自己的深刻印记。当皮球滚动起来后，一切都将掌握在命运之神手中。





另据俄罗斯《观点报》网站 6 月 11 日报道，国际足联在公告中称，今年开幕式的形式将与过往有所不同， “ 表演将以音乐节目为主，且最为贴近揭幕战的时间，仪式将于 17 点 30 分开始，距开场赛哨声吹响仅半小时，不过，有一点不会改变：贯穿开幕式的红线不只是足球，还有东道主国家风采的展现，包括借助光彩照人的阿伊达 · 加里富林娜的表演，她是俄罗斯最著名的青年歌星之一 ” 。英国著名流行歌手罗比 · 威廉姆斯也将在 14 日的世界杯开幕式上倾情献唱。





国际足联新闻机构公开了威廉姆斯的受邀感言： “ 我是如此幸运，我将再度前往俄罗斯，参加这场独一无二的演出，我简直欣喜若狂。我的人生已有太多斩获，但面对体育场内的 8 万现场观众和全球数百万球迷为世界杯揭幕，简直是我孩提时代的梦想。 ”





加里富林娜承认，收到邀请可谓意外， “ 我从未想过自己将成为这场盛大节日的一部分，世界杯会在我的祖国举办 ” 。





罗纳尔多相信本届俄罗斯世界杯将令人难以忘怀。他说： “ 虽然谁都无法准确预见未来 4 周将发生什么，但人人都知道：它将是殊为难忘的赛事场面。当然，对赛事组织者而言，此乃相当激动的时刻，完成如此漫长且不易的筹备工作后，全世界都来做客，表现对足球之爱。我本人 4 年前在巴西世界杯期间便对此有所体会，如今深感幸运，可以同俄罗斯民众分享这一情感。 ”





又据西班牙《阿斯报》网站 6 月 11 日报道，揭幕在即，俄罗斯正在争分夺秒地加紧筹备工作和细节检查，力求为世人呈现一届完美的足球赛事。揭幕战和决赛场地卢日尼基体育场尚未完全准备完毕， 11 日仍有工人在敲敲打打，完成细节工作，广告栏、入口和安全工作是最后的重点。





报道称，安全工作确实极其严格。要进入卢日尼基体育场，必须接受

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次检查，同时不得携带金属物件。俄罗斯力求实现世界杯期间不出事故，在安全问题和警员部署数量方面倾尽全力，俄罗斯队与沙特队的揭幕战将是避免冲突发生的安保重点。

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