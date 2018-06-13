外媒揭俄罗斯世界杯开幕式将简短而热烈

外媒称，俄罗斯世界杯开幕式将以创新和互动性为特色。此外，将有3位重量级嘉宾亮相，他们分别是英国流行天王罗比·威廉姆斯、俄罗斯著名歌唱家阿伊达·加里富林娜和巴西传奇球星“外星人”罗纳尔多。
据拉美社6月11日报道，相比往届开幕式，本届世界杯开幕式的表演将更为精简，音乐环节仍会是重头戏。开幕式距离揭幕战时间更近，将在俄罗斯队对沙特队比赛开始前半小时进行。
报道称，超过8万人将在6月14日的卢日尼基体育场见证东道主俄罗斯队与沙特队的这场揭幕战。
罗纳尔多在发表于国际足联官方网站上的声明中指出，世界杯揭幕战向来极具象征意义，开场的哨声吹响时，“你才能深刻地意识到作为球员或球迷苦等4年的伟大时刻终于到来了”。他表示，揭幕战对于整个俄罗斯来说都将是热血沸腾的一战。
据国际足联官方网站公布的消息，俄罗斯第一频道将负责本次开幕式的制作和播出，导演则是菲利克斯·米克哈洛夫。
报道称，这是俄罗斯首次成为世界杯东道主，1930年至今的88年时间里，俄罗斯始终渴望在世界杯历史上留下属于自己的深刻印记。当皮球滚动起来后，一切都将掌握在命运之神手中。
另据俄罗斯《观点报》网站6月11日报道，国际足联在公告中称，今年开幕式的形式将与过往有所不同，“表演将以音乐节目为主，且最为贴近揭幕战的时间，仪式将于17点30分开始，距开场赛哨声吹响仅半小时，不过，有一点不会改变：贯穿开幕式的红线不只是足球，还有东道主国家风采的展现，包括借助光彩照人的阿伊达·加里富林娜的表演，她是俄罗斯最著名的青年歌星之一”。英国著名流行歌手罗比·威廉姆斯也将在14日的世界杯开幕式上倾情献唱。
国际足联新闻机构公开了威廉姆斯的受邀感言：“我是如此幸运，我将再度前往俄罗斯，参加这场独一无二的演出，我简直欣喜若狂。我的人生已有太多斩获，但面对体育场内的8万现场观众和全球数百万球迷为世界杯揭幕，简直是我孩提时代的梦想。”
加里富林娜承认，收到邀请可谓意外，“我从未想过自己将成为这场盛大节日的一部分，世界杯会在我的祖国举办”。
罗纳尔多相信本届俄罗斯世界杯将令人难以忘怀。他说：“虽然谁都无法准确预见未来4周将发生什么，但人人都知道：它将是殊为难忘的赛事场面。当然，对赛事组织者而言，此乃相当激动的时刻，完成如此漫长且不易的筹备工作后，全世界都来做客，表现对足球之爱。我本人4年前在巴西世界杯期间便对此有所体会，如今深感幸运，可以同俄罗斯民众分享这一情感。”
又据西班牙《阿斯报》网站6月11日报道，揭幕在即，俄罗斯正在争分夺秒地加紧筹备工作和细节检查，力求为世人呈现一届完美的足球赛事。揭幕战和决赛场地卢日尼基体育场尚未完全准备完毕，11日仍有工人在敲敲打打，完成细节工作，广告栏、入口和安全工作是最后的重点。
报道称，安全工作确实极其严格。要进入卢日尼基体育场，必须接受4次检查，同时不得携带金属物件。俄罗斯力求实现世界杯期间不出事故，在安全问题和警员部署数量方面倾尽全力，俄罗斯队与沙特队的揭幕战将是避免冲突发生的安保重点。
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