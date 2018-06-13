马哈迪：将重开驻朝鲜大使馆 借此重建关系

马来西亚新政府 5 月初赢得大选上台执政之后，陆续对内政外交政策作出调整。马来西亚新首相马哈迪日前在上任后的首个出访目的国日本表示，将在平壤重开驻朝鲜大使馆，借此与朝鲜重新建立关系。





据马来西亚媒体星洲网 6 月 12 日报道，马哈迪 11 日在日本接受《日经亚洲评论》时作出上述表态。他表示， “ 是的，我们会重开大使馆 ” 。





报道称，马来西亚曾与朝鲜有密切的外交和贸易关系，但在 2017 年一名朝鲜男子在吉隆坡国际机场身亡案件后，双方关系陷入僵局，马来西亚更因此召回驻朝鲜大使，并关闭了大使馆。





据新华社此前报道，根据马方公布的信息， 2017 年 2 月 13 日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗帮助，随后在送医途中死亡。围绕此案的风波延续近两月，其间马来西亚和朝鲜围绕事件争执不断，互相扣留对方人员，引发外交危机。





另据日本经济新闻报道， 2017 年 10 月，时任马来西亚外交部长阿尼法宣布，马来西亚确定了关闭位于平壤的驻朝鲜大使馆的方针。





报道称，以

2017

年

2

月在吉隆坡发生的一名朝鲜男子身亡事件为开端，马来西亚与朝鲜关系恶化，一度发生驻平壤大使馆人员无法回国的情况。其后马来西亚推进缩小对朝外交关系，关闭驻朝鲜大使馆也是其中的一环。

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