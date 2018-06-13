新加坡借“特金会”提升品牌

香港亚洲时报网站 6 月 10 日刊载题为《 “ 特金会 ” 对新加坡是品牌提升》的文章称，新加坡当地酒店业界人士认为， “ 特金会 ” 是 “ 无价的品牌推广机遇 ” ，也是新加坡向世界展示自己的机会。





文章称，当朝美两国领导人在新加坡一家度假酒店第一次握手，作为东道主，新加坡这个城市国家将期待有所突破。





文章称，身处近期穿梭外交核心的新加坡最高外交官一方面宣传新加坡是举办戒备森严的活动的理想场所，另一方面暗示这个城市国家作为 “ 中立 ” 的仲裁者，也发挥了重要作用。





文章称，作为繁荣的亚洲金融中心，新加坡是世界上为数不多的与美国和朝鲜双方都保持商业联系和相对友好关系的国家。新加坡之所以被选为这两个敌对国家领导人首次会面的地点，是因为它可以确保双方领导人的安全，同时提供中立的会谈场所。





文章称，新加坡外交部长维文对当地媒体表示，朝鲜认为此次峰会是处理 “ 棘手问题 ” 的 “ 极佳机会 ” ，做好东道主是新加坡 “ 对世界和平的贡献 ” 。新加坡其他高官也强调了各方对新加坡的高度信任和信心。





文章称，新加坡不直接参与此次峰会。圣淘沙是一个热带岛屿，与本土之间有一条堤道相连，该岛主要作为娱乐度假目的地而为游客和家庭熟知。





文章称，当地酒店业界人士认为， “ 特金会 ” 是 “ 无价的品牌推广机遇 ” ，也是新加坡向世界展示自己的机会。特别是圣淘沙，将从此次峰会中受益。圣淘沙的形象将获得新的提升，它可能借机把自身定位成举办其他重量级会谈和活动的理想场所。





文章认为，新加坡拥有举办高级别会议和活动的丰富经验。新加坡每年举办香格里拉对话会，吸引全球领导人和国防部长出席。此外，新加坡还举办过亚太经济合作组织会议和东盟会议。





文章称，新加坡素以灵活的外交策略著称，在主要大国例如美国和中国之间保持平衡。





文章称，朝方高调访问这个东南亚国家，也重新点燃了对新加坡与朝鲜经济和外交关系的兴趣。 1975 年，两国正式建立外交关系，朝鲜在新加坡设立的大使馆至今仍正常运作。新加坡则委派一名非常驻朝鲜大使，在北京开展工作。去年 11 月，由于联合国加大制裁力度，新加坡暂停了与平壤之间的贸易。





文章称，在暂停贸易之前，新加坡是朝鲜主要贸易伙伴之一，尽管实际上贸易额也极小。据维文表示，如果联合国取消对朝鲜的制裁， “ 显然将会出现机遇 ” 。





文章称，一旦峰会促使美朝关系解冻，以及与平壤政治和经济关系正常化，新加坡将占据优势，可以预见其将成为朝鲜的主要投资者。平壤可能也会借鉴新加坡的发展模式，以实现自身的经济现代化。





文章称，在峰会召开之前，善于把握商机的新加坡人已经利用这次热点推销相关产品。美国干酪口味的玉米卷，以及韩国烤肉，都在社交媒体上火了起来。





文章称，新加坡各地酒吧和餐厅里甚至还有印有朝美领导人形象的彩饰陶罐。朝美两国领导人的模仿者也吸引了大量游客合影。对这个已经很富裕的国家来说，一场相安无事且有意义的峰会无疑是一个福利。

Twitter

sgnypost





