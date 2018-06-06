美军军靴混进中国造？美国卖家6名高管都被判刑

在全世界， “ 中国制造 ” 都是物美价廉的代表。但美国政府为了维持美国的就业，出台法案规定，美国军队只能采购美国制造的东西。





威尔普是美国军靴制造的领军企业，已有 70 多年的历史。在 2006 年到 2012 年，为美国国防部供货价值超过 1.38 亿美元。

为使产品符合美国的国内优先法，卖给美国军队，威尔普公司打出 “ 美国制造 ” 的名号。





但事实上，这些靴子都是在中国制造的。唯一在美国进行的工序，是最后一道粘胶。 “ 中国制造 ” 的标识在进口后被撕去，再打上美国制造的标签，然后就卖给美国军队了。









由美国国土安全调查局、国防刑事侦查处、空军特别调查处、总务监察总局和国防合同审计署共同调查后认定，从 2008 年到 2012 年，威尔普公司至少向美国军队出售了 810 万美元的假 “ 美国制造 ” 军靴。





本来美国政府出台本土优先法的原因，就是为了保护美国已经少的可怜的制造业，鼻子都气歪的美国政府，立马就将这个公司的高管给扔进了监狱。

因在近

4

年的时间里将

“

中国制造

”

伪造为

“

美国制造

”

，威尔普公司，从

66

岁的总裁兼首席执行官文森特

-

弗格森，到他的儿子，

41

岁的高级销售副总裁，以及

55

岁的政府合同副总裁、

36

岁的市场和传播总监、分销和后勤总监，还有

45

岁的营运经理，也就是总裁的女儿，一共

6

名高管被判诈骗、走私等罪名，被判入狱

6

个月至缓刑

5

年不等。

Twitter

sgnypost





