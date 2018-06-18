日本劳动力短缺 将海外招工50万还允许公务员兼职

日本企业正在遭遇严重的用工短缺。

6 月 15 日，日本通过一项新的移民政策，将在未来七年中允许多达 50 万外籍劳工进入日本，缓解劳动力短缺。同时，日本政府还启动了关于正式允许国家公务员兼职的调整，计划解禁以 “ 公益性活动 ” 为目的的兼职。

据英国《金融时报》报道，日本内阁于 6 月 15 日通过决议，预计将支持在五个劳动力短缺的领域设立一项新的 “ 指定技能 ” 劳工居留权，这五个领域分别是农业、社会护理业、建筑业、酒店业和造船业。

据《日本经济新闻》报道，要获得新资格，具有两个途径。其一是完成最长 5 年的技能实习制度，今后可以发挥通过技能实习获得的经验，直接在日本国内工作。另一个是通过包括语言和技能方面的考试。原则上要求日语能力达到 “N4” 水平，而建筑和农业等领域日语要求相对更低。

该计划标志着一个重大转变：日本开始正式承认日本正日益依赖外籍劳工来克服劳动力短缺。现在，日本的大多数外籍劳工凭借学生签证或者研修生签证进入日本。

不过，日本首相安倍晋三坚称，新措施 “ 并不是一项移民政策 ” ，外籍劳工在日本的居留时间将不得超过五年，也不得把家人带入日本。





对于海外劳工引入计划，日本国内一直存在不小反对声浪。日本社会担心外来劳工进入，对独特的日本国家文化造成冲击、引起本国居民和新移民之间的社会摩擦以及对治安和居住环境带来的影响，是最主要的担忧。另外，包括移民的日语水平、融入日本社会的能力等，也是日本各界争论的焦点。

执政的自民党外国劳工问题特别委员会主席木村义雄（ Yoshio Kimura ）认为，引进 50 万外国劳工还远远不够。两年前，该委员会呼吁日本接受超过 90 万外籍劳工。





日本的劳动力人口约为 6600 万人。截至 2017 年 10 月底，外国劳动者约为 127 万人，占劳动力整体的约 50 分之 1 。预计日本 15-64 岁的适龄劳动人口到 2040 年度将比 2018 年度减少约 1500 万人。

近年来，日本日益严重的劳动力短缺让一些反对引进外国劳工的政治人士逐渐改变了论调。执政党自民党议员樱田义孝（ Yoshitaka Sakurada ）过去一直反对接纳外籍劳工。

“ 但现在的经济形势不同了， ” 樱田表示，尽管他依然不热衷于接纳外国劳工，但现在劳动力短缺非常严重，日本需要更多外籍劳工。

除了从外部 “ 抢人 ” ，日本也计划修改此前不允许本国公务员从事兼职的方针，放开以非营利组织（ NPO ）法人和非政府组织（ NGO ）等 “ 公益性活动 ” 为目的的兼职。日本当局还认为，允许政府员工兼职还可让政府官员在民间充分积累经验和扩大视野。

基于日本《国家公务员法》的

“

担任营利企业董事

”

和

“

从事个体经营

”

的禁令仍将保留。

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