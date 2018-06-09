中国影视巨头股价暴跌 被爆曾给范冰冰冯小刚白送钱

受范冰冰“阴阳合同”事件影响，不仅令中国娱乐圈震动，也撼动了资本市场，A股影视股逆市一度下跌，华谊兄弟和唐德影视股价6月4日早盘遭遇大跌。
据观察者网6月4日报道，虽然这次舆论漩涡的中心在于“范冰冰是否逃税”，但据多家媒体证实，崔永元的愤怒最主要还是集中于冯小刚、刘震云以及背后的投资方华谊兄弟身上。 随着电影《手机2》开拍的消息传出，崔永元先是发微博晒出范冰冰的演艺合同，后又称某演员拍戏签一大一小两份“阴阳合同”，随即引发范冰冰“4天6,000万人民币（1元人民币约合0.1558美元）的天价片酬”、“利用大小合同偷漏税”等新闻。
据了解，冯小刚与华谊兄弟之间有着紧密的利益捆绑，而这次惹争议的《手机2》也是由冯小刚掌舵的浙江东阳美拉传媒有限公司，以及王中军王中磊兄弟创办的华谊兄弟电影有限公司共同出品的。 2015年年底，华谊兄弟以10.5亿现金收购东阳美拉股东冯小刚、陆国强合计持有的70%股权。
报道指出，此时，东阳美拉仅是一个刚成立两个月的空壳公司。而双方签订的五年总计6.75亿元的业绩承诺显示：自股权转让完成之日起至2020年12月31日止，2016年年度经审计后净利润不得低于1亿元，自2017年起，每个年度的业绩目标在上一年度承诺的净利润目标基础上增长15%。如果业绩完不成，冯小刚用现金补足差额。 这笔收购一直被外界诟病。就算冯小刚完不成业绩，需要补齐差额，冯小刚也可以从已获得的10.35亿元现金中拿出6.74亿元来补足业绩目标之差额部分，仍净赚3.61亿元。
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