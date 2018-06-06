美媒：断交危机一周年 卡塔尔是这场冲突最后赢家

6月5日是海湾国家卡塔尔与沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及断交一周年的日子。卡塔尔一年来经历了封锁和禁运，航空、旅游、金融业也承受着不小的压力。但一年过后，却有美媒认为，实际上卡塔尔才是这场危机中的赢家。
美国《外交杂志》4日称，尽管沙特等四国对卡塔尔施压。然而这场危机却“一直对卡塔尔有利”。最明显的证据是，美国总统特朗普今年4月与卡塔尔元首哈马德会晤时曾赞赏该国“反恐有力”。据消息人士透露，断交危机以来，卡塔尔的公关费用高达15亿美元，有效对冲了沙特等国的广告宣传效果。此外还有两个因素帮了卡塔尔。一是该国减少了与叙利亚极端主义分子的关联，二是沙特新王储萨勒曼的外交政策毁誉参半，让人忽略了该地区的其他问题。即使那些反对卡塔尔的海湾国家官员也不得不承认，卡塔尔正在赢得这场冲突，“小国胜了大国”。
“中东在线”网站则从经济领域分析称，对卡塔尔的经济封锁在很多方面未起到作用。例如，虽然四国禁止向卡塔尔出口商品，但其实产生的影响有限。无法购买沙特的产品，还可以用土耳其和伊朗的货源取代。去年10月，国际货币基金组织发表的报告称，卡塔尔是海湾地区增长最快的经济体。
虽然媒体对卡塔尔赞赏有加，但有专家认为，卡塔尔依然为断交付出了代价，危机有长期化趋势，并称“迄今为止，没有明显赢家，每一方都是输家”。卡塔尔外交大臣阿勒萨尼5日在《纽约时报》撰文，呼吁结束对卡塔尔的封锁，称“恢复海湾团结，建立冲突解决新框架，可以让这个地区以及世界更安全和稳定”。
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