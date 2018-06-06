意大利民众对欧元热情逐渐消退 但多数人仍倾向保留

英媒称，意大利民众过去是喜爱欧元的。但如今他们没有什么把握，选举时把票投给了民粹政党，而这些政党可能组建政府，导致投资人担心意大利可能退出欧元货币同盟。
据路透社布鲁塞尔5月31日报道，这是一个变了味道的浪漫故事：意大利为了使用欧元这个共同货币，放弃了以往经常贬值的本币里拉，但在那之后意大利经济持续停滞。
与之形成鲜明对比的是，原本不愿放弃本币马克的德国民众看到当地经济在1999年欧元面世之后持续强力推进，如今热情拥抱这个目前已有19国使用的货币，而与此同时意大利民众的热情逐渐消退。
自上世纪90年代以来，欧盟委员会一直委托“欧洲晴雨表”民调机构调查追踪欧盟各地对于欧元的支持，同时欧盟统计局负责收集经济数据。
2000年，欧元账户已经推行了一年、但实体货币尚未发行的时候，有81%的意大利民众认为欧元是一个很好的构想，只有50%的德国民众倾向于将其坚稳的马克和一杯浓缩咖啡要价1000里拉的国家的货币合流。
法国民众的态度相对中庸一些，有三分之二的法国民众认为放弃法郎对其有利。
将时间快进到现在，无论是对欧元的态度还是欧盟经济的状况，都发生了剧烈转变。
根据欧盟统计局以2010年不变价格进行统计的国内生产总值（GDP）指标，意大利实际国民收入自2000年以来仅仅增长3%。相比而言，去年德国国民收入较17年前增长24%，法国则增长22%。
同一时期，意大利民众对欧元的支持率锐减，在“欧洲晴雨表”民调机构距今最近的一次调查中降至59%。而且，在其他欧元区成员国债务危机达到高峰的2012至2013年间，以及希腊破产和欧盟的地中海移民危机席卷意大利之后的2016年，该比例都曾触及53%的低点。
反过来，法国对欧元的支持率维持基本稳定，德国对欧元的支持率则稳步攀升，目前已经高达80%。一些批评人士指出，这是因为德国迫使欧盟在运行欧元时对德国有益。
意大利反建制的五星运动和北方联盟对欧元区成员国身份给意大利的影响，以及欧盟对公共借款的限制进行了抨击，不过它们没有要求对“意大利退欧”进行公投。5月31日出炉的两项私人民调显示，60%～72%的意大利人仍倾向于保留欧元。
欧盟官员称，意大利仍能够从单一货币中受益，但必须对经济进行改革，从而能够在不借助上世纪依赖的货币贬值策略的情况下，恢复国际竞争力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost