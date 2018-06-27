被赶出餐厅后 白宫发言人被曝将接受特勤局保护

近日，美国白宫发言人桑德斯因为特朗普工作而被一家餐厅拒之门外的事情引发热议。一位执法官员透露，美国特勤局预计最快于 27 日开始对桑德斯展开保护，持续时间尚不明确。





据美国有线电视新闻网报道，美国广播公司记者皮特最先在其个人社交平台推特上发布了这一消息。他表示一名执法官员透露，美国特勤局将会在桑德斯家中为其提供临时的安全保护。美国有线新闻网向美国特勤局求证时，对方表示出于安全考虑不会对其保护行动作出回应。

当地时间 22 日，桑德斯及其家人准备在弗吉尼亚州一家名为 “ 红母鸡 ” 的餐厅用餐时被下了逐客令，理由是桑德斯为美国总统特朗普工作。桑德斯随后于 23 日在社交平台推特发文讲述了此事，引发舆论热议。

25 日的白宫新闻发布会上，桑德斯回应该事称，自己与家人礼貌地离开了： “ 我们有权表达相反的观点且不受到伤害，无论政治立场如何这对所有人都适用。 ” 此外她也表示， “ 对于观点以及政治哲学的理性辩论很重要，但是通过骚扰或者强迫的方式要求任何特朗普的支持者避开公众是不可接受的。 ”

特朗普当日也在推特发文声援称，该餐厅不该拒绝为桑德斯这样优秀的人服务，他们应该把精力花费在清洁餐厅上。据哥伦比亚广播公司此前报道，桑德斯曾向朋友透露自己想在年底前辞职。此后特朗普多次在公开场合维护桑德斯。





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