澳购6架人鱼海神无人机:单价超10亿美元 监视南海

澳大利亚广播公司网站 6 月 26 日发表题为《空军新的无人侦察机将监视南中国海， 6 架飞机将耗资 70 亿美元》的报道称，澳大利亚将斥资 70 亿美元购买 6 架可在空中停留一天以上的无人驾驶侦察机，这种飞机将用来搜寻敌方潜艇并执行监视飞行任务。

澳大利亚总理马尔科姆 · 特恩布尔说，政府将花费 14 亿美元购买 6 架遥控侦察机中的第一架。

报道称，一旦 “ 人鱼海神 ” 升空，南中国海将成为这种飞行距离长、技术含量高的侦察机的主要目标。

报道称，长距离飞行的特点意味着它们能够深入印度洋和太平洋，发现外国军舰以及非法捕鱼或偷渡的情况。它们向南还能到达远至南极的地方。

澳大利亚国防工业部长克里斯托弗 · 派恩说： “ 了解谁在我们的区域活动这一点非常重要，这样一来，在必要的情况下，我们才能针对任何威胁作出回应。 ”





他说， “ 人鱼海神 ” 无人机将延续澳大利亚监视东南亚和南中国海的能力。

佩恩说： “ 不管是借助水面舰艇还是飞机，澳大利亚都坚持自己有权利穿越南中国海国际水域。 ”

全部 6 艘 “ 人鱼海神 ” 无人机定于 2025 年底之前投入使用。

这些飞机收集的信息将与美国、英国、加拿大和新西兰这些澳大利亚的盟友分享。

“ 人鱼海神 ” 将驻扎在位于澳大利亚南部爱丁堡的澳大利亚皇家空军基地，按照计划，它们会与美军密切合作。

“ 人鱼海神 ” 不携带武器，因为它们完全用于开展侦察活动。

澳大利亚 2016 年发布的《国防白皮书》中包含采购 7 架 “ 人鱼海神 ” 无人机的计划，但政府今天宣布的只有 6 架。

报道称，该协议包括与美国海军之间的一项

2

亿美元的联合计划，用于研发、制造和维护

“

人鱼海神

”

无人机。

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