    • 2018年6月27日

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    澳购6架人鱼海神无人机:单价超10亿美元 监视南海

    星期三, 六月 27, 2018

    澳大利亚广播公司网站626日发表题为《空军新的无人侦察机将监视南中国海，6架飞机将耗资70亿美元》的报道称，澳大利亚将斥资70亿美元购买6架可在空中停留一天以上的无人驾驶侦察机，这种飞机将用来搜寻敌方潜艇并执行监视飞行任务。
    　　
    澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔说，政府将花费14亿美元购买6架遥控侦察机中的第一架。
    　　
    报道称，一旦人鱼海神升空，南中国海将成为这种飞行距离长、技术含量高的侦察机的主要目标。
    　　
    报道称，长距离飞行的特点意味着它们能够深入印度洋和太平洋，发现外国军舰以及非法捕鱼或偷渡的情况。它们向南还能到达远至南极的地方。
    　　
    澳大利亚国防工业部长克里斯托弗·派恩说：了解谁在我们的区域活动这一点非常重要，这样一来，在必要的情况下，我们才能针对任何威胁作出回应。

    他说，人鱼海神无人机将延续澳大利亚监视东南亚和南中国海的能力。
    　　
    佩恩说：不管是借助水面舰艇还是飞机，澳大利亚都坚持自己有权利穿越南中国海国际水域。
    　　
    全部6人鱼海神无人机定于2025年底之前投入使用。
    　　
    这些飞机收集的信息将与美国、英国、加拿大和新西兰这些澳大利亚的盟友分享。
    　　
    人鱼海神将驻扎在位于澳大利亚南部爱丁堡的澳大利亚皇家空军基地，按照计划，它们会与美军密切合作。
    　　
    人鱼海神不携带武器，因为它们完全用于开展侦察活动。
    　　
    澳大利亚2016年发布的《国防白皮书》中包含采购7人鱼海神无人机的计划，但政府今天宣布的只有6架。
    　　
    报道称，该协议包括与美国海军之间的一项2亿美元的联合计划，用于研发、制造和维护人鱼海神无人机。

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