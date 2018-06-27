澳购6架人鱼海神无人机:单价超10亿美元 监视南海

澳大利亚广播公司网站6月26日发表题为《空军新的无人侦察机将监视南中国海，6架飞机将耗资70亿美元》的报道称，澳大利亚将斥资70亿美元购买6架可在空中停留一天以上的无人驾驶侦察机，这种飞机将用来搜寻敌方潜艇并执行监视飞行任务。
澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔说，政府将花费14亿美元购买6架遥控侦察机中的第一架。
报道称，一旦“人鱼海神”升空，南中国海将成为这种飞行距离长、技术含量高的侦察机的主要目标。
报道称，长距离飞行的特点意味着它们能够深入印度洋和太平洋，发现外国军舰以及非法捕鱼或偷渡的情况。它们向南还能到达远至南极的地方。
澳大利亚国防工业部长克里斯托弗·派恩说：“了解谁在我们的区域活动这一点非常重要，这样一来，在必要的情况下，我们才能针对任何威胁作出回应。”
他说，“人鱼海神”无人机将延续澳大利亚监视东南亚和南中国海的能力。
佩恩说：“不管是借助水面舰艇还是飞机，澳大利亚都坚持自己有权利穿越南中国海国际水域。”
全部6艘“人鱼海神”无人机定于2025年底之前投入使用。
这些飞机收集的信息将与美国、英国、加拿大和新西兰这些澳大利亚的盟友分享。
“人鱼海神”将驻扎在位于澳大利亚南部爱丁堡的澳大利亚皇家空军基地，按照计划，它们会与美军密切合作。
“人鱼海神”不携带武器，因为它们完全用于开展侦察活动。
澳大利亚2016年发布的《国防白皮书》中包含采购7架“人鱼海神”无人机的计划，但政府今天宣布的只有6架。
报道称，该协议包括与美国海军之间的一项2亿美元的联合计划，用于研发、制造和维护“人鱼海神”无人机。
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