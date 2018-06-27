以色列“最酷”初创企业多 网络安全企业占据半壁江山

外媒称，在众多 “ 有前途 ” 和 “ 突破性 ” 的初创企业的榜单中，高德纳咨询公司发布的最酷供应商榜单的水准比较突出。近年来，这家总部设在美国康涅狄格州的公司预见到了许多企业的成功，比如后来被收购的位智公司和 “ 移动之眼 ” 公司。





据以色列《国土报》网站 6 月 23 日报道，这份名单上每年都会有很多以色列初创企业；事实上，以色列企业上榜数量今年又排在了第二位。在今年上榜的 269 家企业中有 133 家来自美国； 31 家来自以色列，接近 12% 。来自英国的企业有 20 家，来自加拿大和中国的企业分别有 10 家， 8 家来自德国。





今年，高德纳咨询公司决定扩大覆盖范围并发布两份榜单，因此另一份最酷供应商榜单将在今年年底发布。





高德纳咨询公司以色列分公司总裁什洛米特 · 哈思说，这些很 “ 酷 ” 的企业通常不那么有名，而且上榜企业的年收入最高不超过 1 亿美元。





哈思说： “ 在最酷供应商榜单中，我们寻找的是创新，要么是技术创新，要么是商业模式的创新。我们寻找的是一个新的市场视角。 ”





他说： “ 企业的规模和筹集了多少资金都不是决定性因素。这是一个需要花费时间的挑选过程，之后我们会通过与企业管理者会面或交谈来核实我们的选择。 ”





最酷供应商榜单上既有处于种子期的企业，也有处于晚得多的阶段的企业。





那么今年有哪些以色列企业上榜？不出所料，网络安全企业占据了半壁江山，在上榜的 31 家公司中占了 13 家，其中包括 Cymulate 公司。该公司的软件使得企业能够模拟网络攻击并从中吸取经验教训。





榜单上还有一些以色列人所熟知的手机应用程序公司。提供实时公共交通信息的 Moovit 在筹集到 1.31 亿美元后已经拥有了坚实的基础。另一款手机应用程序 Medisafe 则能够提醒用户服药时间和正确的剂量。





Augury 和 3DSignals 是今年上榜的两家提供预防性维护服务 —— 确定机器和产品何时需要维修 —— 的企业。它们能够根据产品发出的声音提前发现故障。 Presenso 公司也能做到这一点，不过它依靠的是人工智能而非聆听机器的声音。





当然，无人驾驶汽车行业也肯定会被提及。 Phantom Auto 公司研发的是能够在需要人类掌握方向盘时接管汽车的远程操控系统。





Syte

公司提供的服务能够让人们更加容易地利用网络图片找到打折的时尚单品。它拥有谷歌浏览器扩展程序和脸书聊天机器人，能够与客户

“

交谈

”

，指引他们前往正确的商店或找到类似的单品。

Twitter

sgnypost





