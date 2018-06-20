泰国总理巴育访英 明确表示不向梅姨提引渡英拉

泰国前总理英拉自去年 8 月因 “ 大米收购案 ” 流亡海外后，至今行踪不明。此前有媒体爆料，英拉在英国获得了 10 年期签证，还向英国等多个欧洲国家申请了政治庇护。而原定于 20 日开始访问英法的泰国现任总理巴育 · 占奥差（ Prayut Chan-o-cha ）日前明确表示，在访英期间他将不会向英国首相特蕾莎 · 梅提出引渡英拉及其兄长的请求。

综合《曼谷邮报》、《马来西亚文摘》网站等媒体报道，泰国总理巴育定于 20-26 日期间对英法两国进行国事访问。在 19 日的媒体吹风会上，巴育说，此次英法之旅的重点将放在经济、贸易和投资问题上，他认为这些议题对泰国非常重要。

当被媒体问及 “ 在与特蕾莎 · 梅举行双边会谈期间是否会提出引渡他信和英拉 ” 时，巴育表示： “ 除了经贸和投资，我不会讨论其他问题。 ”

值得一提的是，巴育此次访英正好赶上英拉生日宴会。此前据 BBC 新闻泰国分社报道，他信将于 6 月 21 日在英国伦敦为妹妹英拉举办生日派对。目前所知邀请的客人都是二人关系亲密的朋友，但举办地点仍是个谜。泰国外交部长此前透露：巴育出访英国和法国期间，正赶上英拉生日宴会，不知道双方是否会有交集。

报道称，巴育此次访问英法，也成为自 2014 年 6 月以来，首位访问欧洲的泰国总理。此前， 2014 年 6 月 23 日，因泰国发生 “ 军事政变 ” ，欧盟宣布对泰国实施制裁，制裁方案包括：停止一切对泰官方访问，推迟与泰国所有在谈合作协议的签署。欧盟称，在军政府恢复民主选举之前，不会取消制裁条款。 2017 年，欧盟决定缓解对泰国的经济制裁。





2017 年 8 月 25 日，原定举行的对英拉 “ 大米收购案 ” 的宣判由于英拉因病无法出席而延期，此后，泰国政府确认英拉已经逃离泰国。同年 9 月 27 日，泰国最高法院政务人员刑事案件法庭在英拉缺席的情况下判其 5 年有期徒刑，并签发通缉令。自英拉逃亡海外之后，泰国皇家警察局一直在与国际刑事警察组织密切合作，努力追踪英拉。

而同样身为泰国前总理的他信，于 2001 年 2 月 9 日当选为泰国第 23 任总理，成为泰国史上第一位任期满四年的总理，也是第一位通过选举连任的总理。 2006 年 9 月 19 日，泰国军方发动政变，他信被迫下台，并于 2008 年流亡海外，此后一直遭泰当局通缉。

近几个月来，他信、英拉兄妹二人频频被曝现身英国、新加坡、日本等地，也一直吸引着泰当局和外界的关注。

6

月

11

日，有媒体曝光了他信与英拉在美国游玩的照片。据悉，兄妹两人此次美国之旅分别去了华盛顿特区、纽约市和肯塔基州，二人还在美国约见了一些政治人士和商业伙伴。

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