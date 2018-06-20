泰国总理巴育访英 明确表示不向梅姨提引渡英拉

泰国前总理英拉自去年8月因“大米收购案”流亡海外后，至今行踪不明。此前有媒体爆料，英拉在英国获得了10年期签证，还向英国等多个欧洲国家申请了政治庇护。而原定于20日开始访问英法的泰国现任总理巴育·占奥差（Prayut Chan-o-cha）日前明确表示，在访英期间他将不会向英国首相特蕾莎·梅提出引渡英拉及其兄长的请求。
综合《曼谷邮报》、《马来西亚文摘》网站等媒体报道，泰国总理巴育定于20-26日期间对英法两国进行国事访问。在19日的媒体吹风会上，巴育说，此次英法之旅的重点将放在经济、贸易和投资问题上，他认为这些议题对泰国非常重要。
当被媒体问及“在与特蕾莎·梅举行双边会谈期间是否会提出引渡他信和英拉”时，巴育表示：“除了经贸和投资，我不会讨论其他问题。”
值得一提的是，巴育此次访英正好赶上英拉生日宴会。此前据BBC新闻泰国分社报道，他信将于6月21日在英国伦敦为妹妹英拉举办生日派对。目前所知邀请的客人都是二人关系亲密的朋友，但举办地点仍是个谜。泰国外交部长此前透露：巴育出访英国和法国期间，正赶上英拉生日宴会，不知道双方是否会有交集。
报道称，巴育此次访问英法，也成为自 2014年6月以来，首位访问欧洲的泰国总理。此前，2014年6月23日，因泰国发生“军事政变”，欧盟宣布对泰国实施制裁，制裁方案包括：停止一切对泰官方访问，推迟与泰国所有在谈合作协议的签署。欧盟称，在军政府恢复民主选举之前，不会取消制裁条款。2017年，欧盟决定缓解对泰国的经济制裁。
2017年8月25日，原定举行的对英拉“大米收购案”的宣判由于英拉因病无法出席而延期，此后，泰国政府确认英拉已经逃离泰国。同年9月27日，泰国最高法院政务人员刑事案件法庭在英拉缺席的情况下判其5年有期徒刑，并签发通缉令。自英拉逃亡海外之后，泰国皇家警察局一直在与国际刑事警察组织密切合作，努力追踪英拉。
而同样身为泰国前总理的他信，于2001年2月9日当选为泰国第23任总理，成为泰国史上第一位任期满四年的总理，也是第一位通过选举连任的总理。2006年9月19日，泰国军方发动政变，他信被迫下台，并于2008年流亡海外，此后一直遭泰当局通缉。
近几个月来，他信、英拉兄妹二人频频被曝现身英国、新加坡、日本等地，也一直吸引着泰当局和外界的关注。6月11日，有媒体曝光了他信与英拉在美国游玩的照片。据悉，兄妹两人此次美国之旅分别去了华盛顿特区、纽约市和肯塔基州，二人还在美国约见了一些政治人士和商业伙伴。
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