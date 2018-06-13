“特金会”后 朝鲜经济能否实现真正腾飞

外媒称，朝鲜是一个极度贫困的国家。对经济的管理不善使得生活在这里的 2500 万人处于赤贫状态。市场的消除和缺乏竞争力的中央计划经济使该国人均国内生产总值不足 2000 美元，处于全球最低水平。





经济现改善迹象





据美国石英财经网站 6 月 11 日报道，但朝鲜经济出现了改善迹象。即使是在受到大规模制裁的情况下，该国仍在取得小步但真实的进步。





据韩国银行估计， 2016 年朝鲜经济增速达到了 3.9% 。这是十多年来最好的一年，远高于其他年份。不过，尽管韩国银行是有关朝鲜经济统计数据的最佳来源，但要收集朝鲜的具体数据十分困难，因此这一数据最多也就是一个大概。





报道称，虽然 2017 年的数据尚未公布，但许多专家认为，朝鲜经济可能仍在增长，尽管增速可能放缓。朝鲜经济问题研究人员马库斯 · 诺兰在一封电子邮件中对石英财经网站说，尽管制裁及全球商品价格上涨的时代结束对朝鲜经济造成了损害，但商品市场自由化可能在帮助朝鲜保持经济增长。放松管制的措施包括给予国有企业管理人员更大的自治权，允许朝鲜人对国有公司进行私人投资等。





报道表示，也许最为重要的是，政府越来越允许个人就包括食品和服装在内的基本消费品相互进行交易。记者、《无可羡慕：普通朝鲜人的生活》一书作者芭芭拉 · 德米克说，所有这些改变要归功于朝鲜目前的领导人金正恩。德米克解释说，在其父亲金正日于 2011 年去世后，金正恩取消了对本地市场的许多限制。德米克说，这些措施使得年轻的金正恩得到了公众广泛的支持。





诺兰相信，如果制裁减少，进一步开放贸易，朝鲜经济可能出现真正的腾飞。





投资迎 “ 大好机会 ”





据日本《富士产经商报》 6 月 12 日报道，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩 12 日在新加坡举行史上首次美朝首脑会谈。这次会谈会成为具有巨大经济增长潜力的朝鲜实现飞跃发展的契机吗？





报道称，部分企业经营者和投资家指出，现在是向朝鲜投资的大好机会。计划经济下的朝鲜非常贫穷，基础设施不足，制造业现代化迟滞，面临粮食短缺问题。如果美朝首脑会谈的成果之一是朝鲜对外开放，则有很大的投资空间。





著名投资家吉姆 · 罗杰斯认为，现在是对朝鲜投资的绝佳机会。他乐观地认为，朝鲜有引发事态好转的源泉。他列举了三个因素，一个是大规模基础设施开发需求，第二个是训练有素的劳动力，第三个是容易与韩国、中国和俄罗斯等较大的市场联系起来。





罗杰斯表示： “ 现在的朝鲜跟上世纪 80 年代的中国相似。今后 20 年朝鲜将成为世界上最有活力的国家。在朝鲜到处都是机会。 ”





报道称，罗杰斯现在没有对朝鲜进行任何投资。他说： “ 虽然现在有机会，但是挡在前面的不是金正恩，而是特朗普总统。特朗普总统言行的不可预测性导致前景不明朗。 ”





报道表示，朝鲜不仅有遵规守纪的廉价劳动力，还有丰富的矿山资源。朝鲜还拥有被视为单个规模世界最大的稀土矿床。据韩国一家研究所 2013 年估算，其规模可达 6 万亿美元。韩国金融研究院一名研究员指出： “ 朝鲜可以将这些矿产资源用于抵押，筹集经济开发资金。 ”





机遇与挑战并存





另据法国《回声报》网站 6 月 11 日报道，美国和韩国为了说服金正恩尽快放弃核武一直提到朝鲜的经济增长机遇，并摆出了中国和越南开放的例子。





华盛顿和首尔解释，在国际制裁放松之后，朝鲜或将获得发展援助和海外私人投资，可以重建陈旧的基础设施，重振落后的农业和矿业并激活旅游业。韩国总统文在寅解释说： “ 我们或许可以重新实现南北互通 …… 致力于韩朝共同繁荣。 ”





报道称， 4 月，文在寅在与金正恩首次重大会晤期间交给这位年轻的领导人一个包含整个朝鲜半岛发展计划的 U 盘。





据报道，该计划用短片和图表提出在两国间构建至少三条经济走廊，可以重振朝鲜几个行业。比如重建朝鲜铁路网或许可以让韩国企业拥有在亚洲和欧洲分销产品的一条新路线，同时给了平壤打通本国矿产资源出路的契机。





首尔的朝鲜资源研究所指出，朝鲜储量大的矿产至少有 200 种。朝鲜地下可能还蕴藏有高技术巨头渴求的稀土资源。但该国因为没有合适的技术、现代运输网和电力条件，仍然无法独立开采这些资源。





报道表示，尽管一些中国和韩国企业已经表现出了对朝鲜矿产、农业和廉价劳动力的兴趣，却只能缓慢部署，因为朝鲜不可能突然就变成一个新越南。





报道提议，为了吸引外资，平壤应该深度改革本国的政治和经济结构，而该国传统观念会反对这种做法。咨询专家伊恩 · 贝内特说： “ 经济改革节奏的最大局限是必须服从于确保政治稳定。 ” 但他认为仍然可以考虑通过设立经济特区逐步实现开放的做法。

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