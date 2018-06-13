印度防长访问越南 两国防务合作再升温

据越通社 13 日报道，应越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长吴春历大将的邀请，由印度国防部长西塔拉曼率领的印度高级军事代表团自 6 月 12 日至 15 日对越南进行正式访问。 6 月 13 日上午，在欢迎仪式后，双方进行了会谈。

会谈中，双方就共同关心的地区和国际问题交换了看法，对越印两国近段时间的防务合作关系给予高度评价，同时就促进双方今后合作关系的方向与措施达成共识。





吴春历和西塔拉曼一致同意，维持越印两国副部长级国防政策对话、双方防务合作小组会议及海军、陆军、空军军官磋商等现有合作机制。两位部长还就越印两国军种和兵种合作、干部培训、国防工业、战略研究、解决战争遗留问题、参加联合国维和行动等领域的合作展开讨论。访越期间，西塔拉曼将参加第四次越南 - 印度国防工业企业见面会，并造访越南人民军的一些直属单位。

吴春历强调，印度高级军事代表团此次访越具有十分重要的意义：促进越印防务合作乃至两国传统友谊与全面战略伙伴关系发展，为两国人民带来利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。

中国南海新闻网梳理此前印媒和越媒的报道发现，印度和越南防务合作不断发展。 2014 年，在执政的第一年，印度总理莫迪就曾说： “ 我们与越南的防务合作是我们最终要的合作之一 ” 。 2018 年 1 月底，印度和越南在印度中央邦贾巴尔普尔举行了有史以来的首次双边陆上联合演习， 4 个月后，两国又举行了首次双边海上联合演习。

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