美免除中日等五国部分钢铁产品高关税

日媒称，美国商务部 6 月 20 日宣布，将从日本、德国和中国等五国进口的部分钢铁产品排除在加征关税对象之外。对于包括涉足工业机器人和轴承业务的日本不二越公司旗下美国法人在内的七家美国企业，批准了各公司申请的总计 42 项豁免。美国商务部计划今后继续推进审查，发布豁免品类。这一措施似乎考虑到了对美国内经济的影响。





据《日本经济新闻》网站 6 月 21 日报道，此次获得豁免的是从日本、瑞典、比利时、德国和中国进口的部分钢铁产品。包括不二越的美国法人在内，此次批准了将钢铁作为原材料使用的七家企业的申请。据称，获得豁免的品类包括用于钻孔机和刀具的特殊钢等。





另一方面， 11 家公司申请的 56 项内容被驳回。





报道称，此次宣布的是已完成审查的案件，美国商务部仍在推进审查，并表示今后将逐步宣布新的豁免品类。





报道表示，美国政府 3 月下旬以钢铁进口增加威胁国家安全为由，对从日本和中国等进口的钢铁产品和铝分别加征 25% 和 10% 的关税。





美国政府为了避免对国内经济的负面影响，宣布了将对在美国难以采购到的部分产品豁免加征关税的方针。





报道称，日本政府敦促美国政府豁免来自日本的全部进口产品，同时要求将高性能、难以代替的日本钢铁产品排除在加征关税对象之外。今后，如果获得豁免的日本产品增加，美国进口限制导致的实际影响有可能比此前预期的有所缩小。

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