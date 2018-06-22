博尔顿将访俄为“特普会”铺路 美俄首脑或于7月会晤

外媒称，克里姆林宫发言人佩斯科夫 21 日对记者表示，美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿计划访问莫斯科。





据路透社 6 月 21 日报道，国际文传电讯社当天援引消息人士的话报道，博尔顿计划下周访问莫斯科，为美国总统特朗普与俄罗斯总统普京可能举行的会谈做准备。





报道说，克里姆林宫 19 日表示，没有在北约首脑会议之前举行特朗普与普京会谈的打算。特朗普预计将于 7 月 11 日至 12 日参加在布鲁塞尔举行的北约首脑会议。





另据美联社 6 月 21 日报道，克里姆林宫 21 日说，美国总统特朗普的国家安全事务助理博尔顿将访问俄罗斯。





报道称，在被问及有关博尔顿将于下周访俄，为美俄首脑会晤做准备的报道时，普京总统的发言人佩斯科夫证实博尔顿将访问莫斯科，但未做更多说明。





对于有媒体报道普京可能于 7 月与特朗普会晤，佩斯科夫表示： “ 目前我们无可奉告，当我们做好准备的时候，我们会发表相关声明。 ”





报道称，俄罗斯外长拉夫罗夫强调说， “ 我们为接触做好了准备 ” 。他还说， “ 如果就高级别会晤达成了一致，会宣布的 ” 。





有报道称，特朗普计划 7 月赴欧洲参加北约峰会时与普京会晤。这让一些美国盟友担忧。对此，北约秘书长斯托尔滕贝格 21 日在伦敦表示，与普京的会晤和北约的政策并不矛盾。





他说： “ 我们赞成与俄罗斯对话。我们不想要新冷战，不想要新的军备竞赛，不想要孤立俄罗斯。 ”





此外据英国《泰晤士报》网站 6 月 21 日报道，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京准备在特朗普 7 月访问欧洲期间举行会谈。此举引起英国政府的担忧。





报道称，美俄首脑会谈的可能性加剧了就有关特朗普对北约的承诺以及对特朗普访问英国的影响的担心。





英国政府高层消息人士说，美国官员正考虑把美俄总统会谈的日期定在北约峰会之前或者特朗普在峰会后对英国的访问结束后。欧安组织总部所在地维也纳是可能的会谈地点，因为美俄都是该组织成员。





一名西方高级外交官说，特朗普与普京在北约峰会前举行会谈将引起 “ 焦虑和担忧 ” 。这名外交官还说： “ 这将是一件极为消极的事。 ”





报道称，北约预计将讨论让阻止俄罗斯侵犯的威慑措施升级。英国政府一名消息人士说：

“

每个人都对正在发生的情况感到不安，为北约的未来而担心。

”





一名白宫消息人士对《泰晤士报》说，没有关于美俄首脑会谈的消息宣布。不过，一名美国前军事指挥官说，磋商 “ 正在进行中 ” 。

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