特朗普：在我执政期间 不允许美国成为“移民营”

美国总统特朗普于 18 日在白宫记者会上表示，不允许在其执政期间让美国沦为 “ 移民营 ” 。





据美国有线电视新闻网消息，这是特朗普对非法移民新政作出的最新回应。他说： “ 在我执政期间，我不允许美国沦为 “ 移民营 ” ，美国也将不建设难民避难设施。你们看看如今的欧洲，我不希望类似情况发生在美国。 ”

日前，外界对非法移民实施的 “ 零容忍 ” 移民新政的不满情绪愈发激烈。 4 月，美国司法部宣布了一项非法移民新政受到广泛关注：在美国边境线上，执法人员将对无论是首次还是多次非法入境美国的成人诉以刑事罪。被关押期间，与其一起前来的儿童将被带走，视为无成人陪伴的未成年人，由美国卫生公众服务部负责托管。日前，一则消息令这项新政再度成为焦点。日前，美国国土安全部指出，自新政实施以来， 4 月 19 日至 5 月 31 日期间，共计 1995 名未成年人被迫与一同来到美墨边境的 1940 名法定监护人分离，引起广泛关注。

据美国政府公布的视频显示，被带离的非法移民儿童被集中在室内场所，在铁丝网分布的隔间中，有的坐在水泥地上，有的躺在地上的海绵垫上睡觉。

对此，美国民主党、部分共和党、联合国及宗教界人士对这项 “ 零容忍 ” 新政表示谴责。他们认为，这项政策没有必要，也不人道。

值得注意的是，他们指责特朗普政府是在拿儿童作要挟，以实现其修建美墨边境墙的政治诉求。

特朗普于 16 日在社交媒体推特上表示，美国需要安全保障。 “ 如果民主党愿意坐下来谈，而不是横加阻拦，很多事情可以快速得到解决。 ”





媒体分析称，特朗普政府试图使用这项 “ 零容忍 ” 政策激起民愤，把球踢给民主党人，向其施压，让他们重新考虑美墨边境墙项目，从而筹得建墙资金。

据《休斯敦纪事报》报道，在得克萨斯州休斯敦，民主党人士 17 日带领数百民众上街游行活动，对新政表达不满。

据《华盛顿邮报》报道，美国前第一夫人、共和党人小布什的妻子 -- 劳拉 · 布什于 17 日晚发表文章称，我认为这是美国历史上最可耻的一件事。她写道， “ 孩子们被分离后的情景让人想起了二战时期的集中营 ” ， “ 我生活在美国边境州（得克萨斯州），我赞同加强保护边境的想法，但是，这项政策太残酷。我们不应让孩子成为政治博弈中的棋子 ” 。

18

日，美国国土安全部部长克尔斯滕

·

尼尔森也作出回应，

“

我们不会为所做的工作及这项法律政策道歉

”

。她指出，非法行为须付出代价，受到法律惩罚。美国司法部部长杰夫

·

塞申斯也在同日表示，这些孩子们没有被关起来。他们得到了照顾。

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