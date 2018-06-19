    • 2018年6月19日

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    特朗普：在我执政期间 不允许美国成为“移民营”

    星期二, 六月 19, 2018

    美国总统特朗普于18日在白宫记者会上表示，不允许在其执政期间让美国沦为移民营

    据美国有线电视新闻网消息，这是特朗普对非法移民新政作出的最新回应。他说：在我执政期间，我不允许美国沦为移民营，美国也将不建设难民避难设施。你们看看如今的欧洲，我不希望类似情况发生在美国。
    　　
    日前，外界对非法移民实施的零容忍移民新政的不满情绪愈发激烈。4月，美国司法部宣布了一项非法移民新政受到广泛关注：在美国边境线上，执法人员将对无论是首次还是多次非法入境美国的成人诉以刑事罪。被关押期间，与其一起前来的儿童将被带走，视为无成人陪伴的未成年人，由美国卫生公众服务部负责托管。日前，一则消息令这项新政再度成为焦点。日前，美国国土安全部指出，自新政实施以来，419日至531日期间，共计1995名未成年人被迫与一同来到美墨边境的1940名法定监护人分离，引起广泛关注。
    　　
    据美国政府公布的视频显示，被带离的非法移民儿童被集中在室内场所，在铁丝网分布的隔间中，有的坐在水泥地上，有的躺在地上的海绵垫上睡觉。
    　　
    对此，美国民主党、部分共和党、联合国及宗教界人士对这项零容忍新政表示谴责。他们认为，这项政策没有必要，也不人道。
    　　
    值得注意的是，他们指责特朗普政府是在拿儿童作要挟，以实现其修建美墨边境墙的政治诉求。
    　　
    特朗普于16日在社交媒体推特上表示，美国需要安全保障。如果民主党愿意坐下来谈，而不是横加阻拦，很多事情可以快速得到解决。

    媒体分析称，特朗普政府试图使用这项零容忍政策激起民愤，把球踢给民主党人，向其施压，让他们重新考虑美墨边境墙项目，从而筹得建墙资金。
    　　
    据《休斯敦纪事报》报道，在得克萨斯州休斯敦，民主党人士17日带领数百民众上街游行活动，对新政表达不满。
    　　
    据《华盛顿邮报》报道，美国前第一夫人、共和党人小布什的妻子--劳拉·布什于17日晚发表文章称，我认为这是美国历史上最可耻的一件事。她写道，孩子们被分离后的情景让人想起了二战时期的集中营我生活在美国边境州（得克萨斯州），我赞同加强保护边境的想法，但是，这项政策太残酷。我们不应让孩子成为政治博弈中的棋子
    　　
    18日，美国国土安全部部长克尔斯滕·尼尔森也作出回应，我们不会为所做的工作及这项法律政策道歉。她指出，非法行为须付出代价，受到法律惩罚。美国司法部部长杰夫·塞申斯也在同日表示，这些孩子们没有被关起来。他们得到了照顾。 

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