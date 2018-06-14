奔驰被责令召回77.4万辆汽车 因配有逃避尾气检测装置

法媒称，德国 11 日命令奔驰汽车制造企业戴姆勒公司在全欧洲召回大约 77.4 万辆汽车，称这些车有用来逃避监管者检测尾气排放的非法 “ 作弊装置 ” 。





据法新社德国法兰克福 6 月 11 日报道，德国交通部长安德烈亚斯 · 朔伊尔在一项声明中说： “ 由于非法作弊装置，联邦政府将下令立即召回。 ”





朔伊尔补充说，其中受影响最大的是奔驰威霆厢式货车、奔驰 C 级和 G 级轿车。





“ 戴姆勒公司称，联邦政府发现有问题的安装在这些车上的控制软件将被以最快的速度删除，并对当局保持透明。 ” 朔伊尔称。





所谓的作弊装置也是大众汽车公司 “ 排放门 ” 丑闻的核心：这一全球最大的汽车制造商 2015 年 9 月承认，在全球 1100 万辆大众车上安装了专门应对尾气排放检测的 “ 失效保护器 ” 。





汽车研究中心的行业专家费迪南德 · 杜登赫费尔对法新社记者说： “ 整个欧洲的汽车行业仍深陷排放丑闻，到目前为止所做的一切都无济于事。 ”





杜登赫费尔说，为了给过度排放一个

“

诚实的解决方案

”

，德国政府应该批准对操控尾气排放测试的硬件而不是软件进行改造。

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