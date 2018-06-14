欧盟防务官员暗示减少美国武器进口 外刊：美国五味杂陈

美国《防务新闻》周刊网站 6 月 12 日发表题为《欧洲防务局局长质疑欧美 “ 不健康的 ” 防务贸易》的报道称，欧盟委员会下属的欧洲防务局局长多梅克表示，欧洲必须摆脱自己对美国高科技武器的依赖，并提议为了实现欧洲大陆更大程度的 “ 战略自主 ” ，可能减少同华盛顿的武器交易。





报道称，多梅克在欧洲国际防务展上发表讲话时说，这种情况将是欧盟提升自我军事能力这一努力的自然结果。他问道： “ 战略自主会意味着单方向军贸的减少吗？ ”2018 年欧洲国际防务展于 11 日在巴黎开幕。





报道表示， “ 也许。 ” 多梅克自答道。然后他又提出了一个问题： “ 我们希望继续保持这样一种跨大西洋的军贸关系吗？在这种关系对欧盟防务能力而言无疑既不均衡又不健康的情况下？ ”





报道称，多梅克间接批评了五角大楼继续研发他称之为 “ 阻碍性的技术 ”—— 这些技术与美国的欧洲盟友不再具有兼容性。他说，如果欧盟想在军事上自立，采购美国先进武器的势头就应该停止。多梅克表示： “ 如果你所拥有的军事能力是凭借自己的工业能力所无法维护的，（就好像）你每次想给自己的植物浇水时都只能向邻居借用喷水管一样，在这种情况下你并不算拥有一座花园。你拥有的只是一块干旱的土地。 ”





报道认为，多梅克的言论显然会让美国五味杂陈。尽管特朗普总统一再要求欧盟加紧增强自己的防务以应对俄罗斯，但如果欧洲因此而减少对美武器的进口，这种前景不太可能得到美国军火商及其国会支持者的赞成。

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