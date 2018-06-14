拉加德称全球经济前景笼罩阴霾 国际机构批特朗普保护主义

外媒称，国际货币基金组织（ IMF ）总裁拉加德 11 日警告笼罩全球经济的阴霾 “ 日益加深 ” ，带头对美国总统特朗普的 “ 美国优先 ” 贸易政策进行发难。





据路透社柏林 6 月 11 日报道，特朗普对美国与重要盟友之间的庞大贸易逆差感到愤怒。他 11 日发表推文称： “ 如果贸易不能互惠，那公平贸易现在应该改叫愚蠢贸易。 ”





拉加德对特朗普贸易政策的抨击几乎不留情面，她回应称，对贸易方式发起挑战正在损害企业信心，而自周末的七国集团（ G7 ）峰会以来甚至更加恶化。

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MF 维持对今明年全球经济均增长 3.9% 的预测不变，拉加德并表示， “ 但我们六个月前所指称的未来阴霾正在日益加深 ” 。





拉加德表示： “ 我们见到最大且最黯淡的阴霾是信心恶化，而这是试图对一直以来通行的贸易方式发起挑战所造成的。 ”





拉加德是在柏林与德国总理默克尔，以及世界贸易组织（ WTO ）、世界银行、经济合作与发展组织（ OECD ）、国际劳工组织和非洲开发银行的领导人会晤后发表上述谈话的。





据美联社柏林 6 月 11 日报道， IMF 、 WTO 和其他一些机构的领导人 11 日警告说，美国的保护主义可能给全球经济带来伤害。





在德国总理默克尔在柏林主持的一次会议上，这位德国领导人和六个国际组织的高级官员在一份联合声明中说： “ 保护主义倾向加剧为我们提供了明确的动机和机会，表达我们对多边贸易体系的强烈支持。 ”





默克尔说，随着特朗普政府决定对美国进口的钢铝产品征收新关税， “ 多边主义现在正处于一个复杂而艰难的阶段 ” 。





另据法新社柏林 6 月 11 日报道，在一场分裂的 G7 峰会之后， WTO 总干事阿泽维多 11 日警告不要让美国与其他主要经济体之间的贸易紧张局势出现破坏性的 “ 升级 ” 。





阿泽维多在与德国总理默克尔以及

IMF

、世界银行等国际机构领导人的会谈中说：

“

不断升温的贸易紧张局势有可能造成重大经济影响，破坏自金融危机结束以来最强劲的可持续贸易增长时期。但更重要的是，其系统效应可能极具破坏性，有可能对全球经济造成长期影响。

”

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