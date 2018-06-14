卫星和隐形战机“通吃”！美刊关注俄S-500连创新纪录

美国《国家利益》双月刊网站 6 月 10 日发表题为《俄罗斯 S-500 防空系统： F-35 、 F-22 或 B-1 轰炸机杀手？》的报道称，俄罗斯可怕的新型 S-500 防空反导系统显然进入了生产阶段，而且正在导弹拦截距离方面创下新的纪录。





报道认为，这种下一代武器是为了补充俄罗斯目前已经很强大的 S-400 系统，并取代 A-135 反弹道导弹系统。这种武器不仅在打击极远距离外的高空目标 —— 包括弹道导弹和卫星 —— 方面具备前所未有的能力，而且据称 —— 消息通常是来自于媒体 —— 该系统还能打击隐形飞机。不过，虽然一些分析人士认为理论上或许有这种可能性，但目前没有任何证据来支持这样的说法。





关于 S-500 ，目前确切知道的一点是，它是俄罗斯总统普京极为重视的项目，而且它在公开场合主要是作为一种高空防御系统出现。





报道称，虽然 S-500 系统并非方方面面的能力都得到了西方的论证，不过基本上没有理由去怀疑俄罗斯防空系统的实力。实际上，据美国国防领域的人士说，俄罗斯最近对 S-500 系统进行测试的结果打破了纪录，达到了过去人们以为不可能达到的射程。美国消费者新闻与商业频道援引美国情报官员的话说： “S-500 地对空导弹系统成功击中了 299 英里（ 480 公里）以外的目标，美国判断这一距离比任何已知测试的打击距离都要远 50 英里以上。 ”





消费者新闻与商业频道的报道认为，用来击中目标的导弹是 S-300V4 反导系统的远程重型 9M82MD 导弹，射程达到 250 海里，飞行速度约为 7.5 马赫。不过，更有可能的一种情况是，该导弹是 S-400 所使用的射程为 250 海里的 40N6 导弹的变体。无论是哪种情况， S-500 系统都展现了超群的实力。





正如美国《国际航空新闻》月刊今年早些时候所报道的， S-500 系统使用多种型号的导弹。在对付空气动力目标时， S-500 系统可以使用 48N6 系列导弹，该弹重量约为 2 吨，有效射程可达 130 海里（ 240 公里）。对于距离更远的目标，该系统使用性能更出色的 40N6 导弹。它还能使用射程较短、重量较轻的 9M96 和 9M100 系列导弹，这类导弹的重量在 530 磅（ 240 公斤）以上。





报道认为，针对弹道导弹威胁， S-500 系统使用的是 77N6-N 和 77N6-N1 动能拦截导弹。这些导弹能够以每秒 7 公里的速度击中目标，俄罗斯方面预计这种武器足以摧毁包括卫星在内的任何来袭的空中目标。它能够击中 324 海里（ 600 公里）以内、高度达到 124 英里（ 200 公里）的目标。它可以同时拦截多达 10 枚来袭的弹道导弹，反应时间不到 4 秒。





有报道称， S-500 可以对付包括洛克希德 - 马丁公司的 F-22“ 猛禽 ” 和 F-35 联合攻击战斗机在内的隐形战斗机，或其他具备隐身性能的平台。俄罗斯方面称，该系统可以对付视距外目标，并且能够接入防空网络 —— 卫星也包括在内。





俄罗斯红星电视台还说： “ 现在可以有把握地说，俄罗斯创造了世界上第一个多级防空系统，能够确实有效地保护本国免遭大规模导弹袭击。 S-500 系统将分析预警卫星和超视距雷达获得的与可能的导弹袭击相关的信息，同时根据重要性选择目标，持续追踪并最终将目标信息发给各个系统。 ”





报道称，考虑到

S-500

系统先进的联网能力，一些军事分析人士认为，俄罗斯方面或许真的能够对付隐形飞机。事实上，通过将多部高速长波雷达联网，或许有可能形成对诸如

F-22

或

F-35

这类飞机的跟踪。传感器融合为军队提供了比多个传感器的能力之和更大的多种实力。这可能就是一个例子。

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