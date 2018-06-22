英媒：研究显示银河系已吞噬15个星系

英媒称，没有一个星系是孤岛，银河系也不例外。在人们的星系开始形成后，它与其他大约 15 个星系合并在一起，一步步构建成人们今天所看到的银河系。

据英国《新科学家》周刊网站 6 月 20 日报道，一项对星团的研究识别出了其中三个星系 —— 其中两个仍在被吸收的过程中。

报道称，球状星团是在大多数大型星系中发现的密集的老恒星群。这些星团的演化高度依赖它们所处的环境，因此不同星系所形成星团的元素构成不同。通过测量它们的年龄和金属丰度 —— 即铁等重元素与氢等较轻元素的比率，人们可以估测出它们最初所属星系的质量。

德国海德堡大学的迪德里克 · 克鲁伊森及其同事利用银河系中 61 个巨大的球状星团来追溯这个星系的历史。他们将这些星团与 25 个模拟星系（它们以多种方式形成，但最终的样貌与银河系类似）进行了比较。





报道称，他们将银河系中的这些球状星团与模拟星系中的类似星团进行匹配，然后让模拟星系倒退到它们形成时的样子，以此来推断人们星系的历史。

加拿大麦克马斯特大学的比尔 · 哈里斯说： “ 他们开始深入研究这种复杂性，以便更详细地探究银河系到底是如何形成的。 ”

他们发现，银河系在早期就开始形成富含金属的星系团，这意味着银河系必定曾以较快的速度演变为极大体量。并没有出现大量星团与银河系的原始年龄和金属丰度模式相抵触的情况，因此银河系在 120 多亿年来并未与体量相当于其四分之一或以上的任何星系合并过。

但是，有 35 个球状星团并不那么富含金属，这说明它们是在质量较小的星系中形成的。研究人员把这些星团分成了银河系的三个 “ 分支 ” ，分别代表它吞噬的三个星系。

报道称，其中一个分支的金属丰度远低于另外两个分支，这说明它源自一个矮星系。研究人员说，它可能源自仍在被银河系吸收的人马座矮星系。

Twitter

sgnypost





